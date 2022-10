Geldvermögen in BRD sinken deutlich

Frankfurt am Main. Kursverluste in Milliardenhöhe an den Börsen zehren an den Geldvermögen in der Bundesrepublik. Insgesamt sank das entsprechende Vermögen der Privathaushalte im zweiten Quartal um 98 Milliarden Euro auf 7.496 Milliarden Euro, wie die Bundesbank am Freitag mitteilte. »Dies ist der stärkste Rückgang seit mehr als zwei Jahren«, erklärte die Notenbank. Von Bewertungsverlusten an den Börsen seien fast sämtliche Anlageklassen betroffen gewesen. Bereits im ersten Quartal hatte sich das Geldvermögen der Haushalte wegen der Talfahrt an den Finanzmärkten verringert. (Reuters/jW)