Hitzige Diskussion

Am Donnerstag abend fand in der Berliner Maigalerie eine Veranstaltung zum Thema »Nordsyrien zwischen Imperialismus und Krieg« statt. Eingeladen waren der Vertreter der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland, Khaled Davrisch, Nah- und Mittelost-Expertin Wiebke Diehl, Uli Weber von der Kampagne riseup4rojava und junge Welt-Volontärin Annuschka Eckhardt. Moderiert wurde die Runde von Ulla Jelpke. Davrisch konnte interessante Einblicke in die Realität einer von vielen Seiten bedrohten, multiethnischen Selbstverwaltung geben. Das Publikum diskutierte engagiert mit. (jW)