Ende der ­Koexistenz

Christoph Soeder/dpa »Progressiv« auf dem Weg zu SPD und Grünen? Martina Renner im Bundestag (Berlin, 13.5.2022)

Das »progressive« Lager in der Linkspartei regt sich wieder. Nachdem die Kampagne gegen die Spitze der Bundestagsfraktion und die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht im September weitgehend ins Leere gelaufen war, läutet der harte Kern des liberalen Parteiflügels nun die nächste Runde ein: Am Donnerstag ist ein Aufruf online gegangen, in dem einmal mehr gegen die mit Wagenknecht identifizierte Strömung der Partei Stimmung gemacht und zu einem Vernetzungstreffen der »progressiven« Linksparteiler eingeladen wird, das am 3. Dezember in Berlin stattfinden soll.

In dem Aufruf wird festgestellt, dass für die Niederlagenserie bei Wahlen »strukturelle Gründe in der Gesamtpartei« verantwortlich sind, um ohne Übergang im zweiten Absatz bei Wagenknechts Buch »Die Selbstgerechten« vom Frühjahr 2021 zu landen. Wagenknecht habe dort die Konzeption eines »Linkskonservatismus« entworfen, die unvereinbar mit dem Programm von Die Linke sei. Andere Ursachen für die Krise der Partei werden in dem Aufruf nicht ausgemacht. Räsoniert wird vor allem darüber, warum »progressive Linke« die Partei »nicht stärker prägen« konnten.

Der zentrale Satz lautet: »Die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Linken erfordert, die Koexistenz mit dem Linkskonservatismus in der Partei zu beenden.« Zu den Unterzeichnern gehören der Exbundesschatzmeister und Ex-MdB Thomas Nord, die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, die Berliner Exsenatorinnen Katrin Lompscher und Elke Breitenbach, die Bundestagsabgeordneten Martina Renner, Gökay Akbulut, Caren Lay und Cornelia Möhring, der Berliner Bezirksbürgermeister Sören Benn und der stellvertretende Parteivorsitzende Lorenz Gösta Beutin.

Der selbstgefällige Tonfall und die recht eigenwillige Analyse des Niedergangs der Partei in dem Aufruf sorgten am Donnerstag und Freitag vor allem für Kopfschütteln. Ulas Tekin, bis 2022 Mitglied im Landesvorstand der Berliner Linkspartei, fragte am Donnerstag bei Twitter in Richtung einiger Unterzeichner, wie es denn um ihre »Programmtreue« bestellt sei: Sie seien »für Abschiebungen, NATO, Militäreinsätze, Waffenlieferungen, Privatisierungen, Sozialabbau, schärfer[e] Polizeigesetze, bedingungslose Koalition mit SPD und Grüne[n]«. Es sei dieser »verblendete, doppelmoralische, sozialchauvinistische Opportunismus und Karrierismus, der dafür sorgt, dass eine eigentlich sozialistische Partei mit viel Potential nun dort ist, wo sie ist«. Ein anderer Genosse aus Berlin sagte am Freitag gegenüber jW, die »Verlogenheit« in dem Aufruf sei »schwer zu ertragen«. Die Unterzeichner seien inhaltlich in allen wesentlichen politischen Fragen längst bei den Grünen oder bei der SPD angekommen, maßten sich aber an, andere über das Parteiprogramm zu belehren.

Der Aspekt des persönlichen Ankommens bei den Grünen oder der SPD wird von einigen Unterzeichnern derweil bereits diskutiert. Schon im September berichtete der Spiegel von »Überlegungen einzelner Personen« aus dem »Anti-Wagenknecht-Lager«, die Bundestagsfraktion zu verlassen. Aus »SPD-Kreisen« verlaute, dass man dort bereit sei, diese Leute aufzunehmen. Durchdacht wirkt diese dosierte Vorbereitung auf solche Manöver nicht, da das »progressive« Lager auch in dem aktuellen Aufruf erneut erhebliche Anstrengungen unternimmt, um den Anschein zu erwecken, es kritisiere die Wagenknecht-Richtung nicht von rechts, sondern von links. Der Abmarsch in eine der Ampelparteien dürfte diese Kostümierung unmöglich machen.

Auch aus einem anderen Grund halten Linke-Mitgleider, mit denen jW am Donnerstag und Freitag gesprochen hat, das Verhalten der Akteure hinter dem Aufruf für schwer erklärbar. Seit nämlich eine in der vergangenen Woche bekanntgewordene INSA-Umfrage gezeigt habe, dass sich 30 Prozent der Wahlberechtigten vorstellen können, bei der nächsten Bundestagswahl eine »Wagenknecht-Partei« zu wählen (und gleich zehn Prozent angaben, dies »sehr sicher« tun zu wollen), sei klar, dass dies das Ende von Die Linke wäre. Warum dennoch einige Akteure weiterhin alles dafür täten, um eine Trennung von Wagenknecht herbeizuführen, sei nicht nachvollziehbar – jedenfalls dann, wenn man annehme, dass es nicht ohnehin das Ziel sei, die Partei zu zerstören.

Die nächste Eskalation dürfte anstehen, falls Wagenknecht Ende Oktober nach dem vakanten Amt der energiepolitischen Fraktionssprecherin greift. Interesse hat auch der ehemalige Koparteichef Bernd Riexinger signalisiert – es käme also zu einer Art Showdown. Ob dieser Konflikt Fraktion und Partei sprengt, hängt mehr denn je vom Handeln des Parteivorstandes ab. Insbesondere darf man gespannt sein, wie er sich zu dem aktuellen, wenig verklausulierten Spaltungsaufruf aus dem »progressiven« Lager verhält.

Im September hatte der Vorstand in einem Beschluss sein »Befremden« darüber bekundet, dass von »bekannten Mitgliedern« über »die Bildung eines konkurrierenden politischen Projekts« gesprochen werde. Nun hat mit Beutin ein Mitglied des geschäftsführenden Parteivorstandes einen Aufruf unterzeichnet, den man als indirekte Aufforderung an Wagenknecht deuten kann, ein solches »Projekt« auf den Weg zu bringen. Sollte der Vorstand dazu schweigen, wird er den Vorwurf, er billige den Versuch, Wagenknecht aus der Partei zu treiben, kaum entkräften können.