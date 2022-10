Thüringen: Razzia bei CDU-Landeschef

Erfurt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt und das Thüringer Landeskriminalamt haben Wohnungen sowie Geschäftsräume von CDU-Landeschef Mario Voigt durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt. Die Durchsuchungen am Donnerstag hingen zusammen mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Dem Sender MDR zufolge soll Voigt im Europawahlkampf 2019 einen Auftrag an eine Internetagentur vergeben haben, die ihm dafür ein Beraterhonorar gezahlt haben soll. Voigt will sich nichts zuschulden kommen lassen haben. (AFP/jW)