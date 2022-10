NRW: Proteste vor Grünen-Parteitag

Bonn. In Nordrhein-Westfalen hat am Freitag nach jW-Redaktionsschluss der Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen begonnen. Die Veranstaltung in Bonn mit rund 800 Delegierten und circa 1.000 Gästen soll bis Sonntag andauern. Ein bestimmendes Thema dürfte der von der Bundesregierung geplante Weiterbetrieb zweier Atomkraftwerke sein. Die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour warben gegenüber verschiedenen Medien für den von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagenen »Streckbetrieb« bis zum Frühjahr. Für den Nachmittag hatten Anti-AKW-Aktivisten unter anderem von Fridays For Future, BUND, Greenpeace und IPPNW Proteste in Bonn gegen den Kurs der Grünen-Spitze angekündigt. »Die deutschen Atomkraftwerke sind nicht sicher – und für die Energieversorgung in Deutschland unnötig«, heißt es im Aufruf von »Ausgestrahlt«. (dpa/jW)