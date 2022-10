Russland prognostiziert Anstieg eigener Ölexporte

Moskau. Der Ölexport aus Russland wird in diesem Jahr nach offiziellen Schätzungen um acht Prozent steigen. »Unsere Ölgesellschaften konnten sich auf die neuen Märkte umorientieren und neue Logistikketten erschließen und entsprechend auch neue Zahlungsmechanismen finden, unter anderem durch den Übergang auf nationale Währungen«, sagte Russlands Vizepremier und Energieminister, Alexander Nowak, am Freitag in Moskau auf der Energiewoche. »Der Export wird um etwa acht Prozent höher sein.« Er erwarte im Vergleich zum Vorjahr auch eine leichte Steigerung der Ölförderung, sagte Nowak zudem. (dpa/jW)