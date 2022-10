Ost-West-Lohnlücke bei Fachkräften

Berlin. Mehr als 71 Prozent der Fachkräfte in Ostdeutschland verdienen weniger als westdeutsche Fachkräfte im Durchschnitt. Insgesamt sind dies 1,59 Millionen Fachkräfte in den neuen Ländern, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine AfD-Anfrage hervorgeht, die der Deutschen Presseagentur in Berlin am Freitag vorlag. Mehr als ein Drittel der Fachkräfte in Ostdeutschland (38 Prozent) verdienen demnach weniger als Helfer ohne Ausbildung in Westdeutschland, in Sachsen trifft dies auf 44 Prozent der Fachkräfte zu. Die Angaben basieren auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. (dpa/jW)