EU: Weitere Waffen für die Ukraine

Brüssel. Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel billigte am Freitag einstimmig einen entsprechenden Plan, wie mehrere Diplomaten der dpa bestätigten. Er soll am Montag bei einem Außenministertreffen formell bestätigt werden. Bislang wurden fünfmal je 500 Millionen Euro bewilligt, insgesamt also 2,5 Milliarden Euro. »Die Ukraine braucht mehr Waffen, wir werden sie liefern«, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zuletzt. (dpa/jW)