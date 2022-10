Nachschlag: Pilgerfahrt in die Karpaten

Walter Bibikow/Danita Delimont/imago images Der romantische rumänische Nationaldichter Mihai Eminescu hat es dem jungen Chinesen Yuguo angetan (Constanta)

Wen juckt schon Literatur aus Südost- oder Ostmitteleuropa? Nicht mal wer dort lebt, interessiert sich dafür. Aber: Der chinesische Teenager Yuguo schwärmt für sie. Insbesondere der romantische rumänische Nationaldichter Mihai Eminescu (1850–1889) hat es dem 16jährigen angetan. Von seinen Eltern unterstützt, entscheidet er sich, den weiten Weg in die Universitätsstadt Bacau auf sich zu nehmen, um dort zu studieren und auf den Spuren seiner Vorbilder zu wandeln. In den schneebedeckten Karpaten wird die Pilgerfahrt ein tragisches Ende finden.

Die 28minütige Doku »Die Freuden und Leiden des jungen Yuguo« rekonstruiert die Reise des angehenden Dichters durch die Ruinen, die die kapitalistische Restauration in der Region hinterlassen hat. Es ist sehr rührend, wie die lokalen Kulturvertreter sich an die Begegnungen mit dem Heranwachsenden erinnern – und wie sie mit sich ringen zu verstehen, was an der rumänischen Kultur genau den jungen Chinesen so unendlich begeistert haben mag. (mik)