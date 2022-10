Alltag unter Besatzung

Ammar Awad/REUTERS

Im palästinensischen Flüchtlingslager Schuafat gibt es keine Ruhe. Polizeiliche Willkür, Widerstand und Unruhen prägen den Alltag unter israelischer Besatzung. Die Repressionen richten sich gegen alle Gruppen der Bevölkerung, auch gegen Minderjährige. Am Mittwoch kam es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Bewohnern Schuafats und israelischen Einsatzkräften – ein palästinensischer Jugendlicher wurde verhaftet (Bild). Das Flüchtlingscamp grenzt an den Ostjerusalemer Stadtteil Schuafat, nach dem es benannt wurde. Es ist das einzige Camp außerhalb der israelischen Sperranlagen im besetzten Westjordanland, formell fällt es dennoch in den Zuständigkeitsbereich Jerusalems. 1964 wurde die Umsiedlung seiner Bewohner auf überwiegend jüdisch besiedeltes Land beschlossen. Die Bevölkerung von Schuafat verweigerte das, um den Zugang zu den heiligen Stätten zu erhalten und den Lebensunterhalt nicht zu verlieren. (Reuters/jW)