Presse unter Generalverdacht

Die AKP-Regierung in der Türkei plant einen weiteren Angriff auf die Freiheit der Presse und die Arbeit von Journalisten. Ein neues Gesetz soll unter dem Vorwand, die Verbreitung von Falschinformationen zu unterbinden, jegliche noch bestehende kritische Berichterstattung kriminalisieren. Betreffenden Autoren drohten dann ein- bis dreijährige Haftstrafen. Genauer soll bestraft werden, wer »unwahre Informationen bezüglich der inneren und äußeren Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Gesundheit verbreitet, mit dem Ziel, Besorgnis, Angst oder Panik in der Bevölkerung zu erzeugen und den gesellschaftlichen Frieden zu stören.« Die Medienplattformen sollen dazu gezwungen werden, alle Informationen über die Autoren herauszugeben, damit ein Gerichtsverfahren gegen sie eröffnet werden kann.

Kritiker befürchten, dass von dieser Gesetzesänderung weitaus mehr Personen betroffen wären als offizielle Pressemitarbeiter. De facto wäre damit potentiell jeder straffällig, der der Regierung unliebsame Informationen in den sozialen Netzwerken verbreite. Seinen Ursprung nahm das Gesetz vermutlich nach den Waldbränden, die im vergangenen Jahr in vielen Teilen des Landes ausbrachen. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte damals angekündigt, gegen die Fehlinformationen vorzugehen, die diesbezüglich verbreitetet worden seien. Er war in diesem Zusammenhang vor allem dafür kritisiert worden, dass die staatlichen Löschflugzeuge nicht einsatzbereit gewesen seien.

In einer Talkshow des Fernsehsenders Tele1 kritisierte Seda Kadigil, Abgeordnete und Sprecherin der Arbeiterpartei der Türkei TIP, den Gesetzentwurf scharf. Sie sagte: »Das gesamte Desinformationsgesetz ist Papierverschwendung, ein einzelner Satz hätte gereicht: Wer schreibt, was der AKP nicht passt, wird nach der Laune der AKP verurteilt.« Die bereits vorhandenen Regulierungen bezüglich der Medien seien für die Regierung nicht ausreichend, und mit dem neuen Gesetz sollten vor allem die sozialen Medien kontrolliert werden. Gesetze wie dieses könnten bis zum Faschismus führen, sagte Kadigil. »Wir sollten aber nicht vergessen, dass wir in der Mehrheit sind. Die Zahlen derjenigen, die sich in den sozialen Medien über die Vergehen der Regierung informieren und die darüber schreiben, steigt«, fügte Kadigil hinzu. Mit der Ankündigung, man werde in den nächsten sechs Monaten mit vereinter Kraft weiter gegen die Politik der Regierung ankämpfen, deutete die Oppositionspolitikern ihre Hoffnung auf den Verlust der AKP bei den Wahlen im kommenden Jahr an.

Außerhalb des gesetzlichen Rahmens nehmen aktuell auch die physischen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in der Türkei zu. In einem Bericht von Reporter ohne Grenzen (RSF) sagte deren Geschäftsführer Christian Mihr, man befürchte, dass die aktuellen Angriffe eine neue Welle der Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten ankündigen, wie es sie schon bei den Kommunalwahlen 2019 gegeben hat. RSF verortet die Türkei auf Platz 149 von 180 in der internationalen Rangliste der Pressefreiheit. Die Zahl der verhafteten Journalisten gibt die Organistation mit neun an, real ist die Zahl jedoch weitaus höher, denn viele Medienschaffende arbeiten ohne offiziellen Presseausweis, den in der Türkei bisher das Präsidialamt ausstellte. Laut dem neuen Gesetz wird dafür nun das Ministerium für Kommunikation zuständig sein.

Informationsfluss in den sozialen Medien spielt während gesellschaftlicher Proteste eine wichtige Rolle, wie bereits die Gezi-Proteste 2013 zeigten. Damals hatte ein handvoll Aktivisten zur Versammlung am Gezi-Park aufgerufen, innerhalb weniger Stunden war der Park besetzt. Jedoch zeigen auch aktuelle Beispiele wie die Anti-Regierungsproteste im Iran, dass kein Medienbann die Menschen von der Straße fernhalten kann, wenn sie entschlossen sind, gegen ihre Unterdrücker zu kämpfen.