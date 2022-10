Nachschlag: Messie-Syndrom

Geisser/imago images

Was in der Umgangssprache auch Messie-Syndrom genannt wird, bezeichnen Wissenschaftler mit dem Begriff »Zwangshorten«: Das Sammeln von Dingen, die andere als wertlos oder überflüssig ansehen, von denen Betroffene sich aber nicht trennen können. Die Folge zehn von Staffel 14 der Animationsserie »South Park« zeigt, wohin das führen kann. Stan ist Messie: Sein Schulspind ist vollgestopft mit Abfall, schimmeligen Sandwiches usw. Seine Freundin Wendy stellt ihn vor die Entscheidung: Entweder alle Sachen fliegen raus, oder sie verlässt ihn. Gemeinsam mit Mr. Mackey, der auch an »Zwangshorten« leidet, geht Stan zu einem Psychiater, der beide in einen Tiefschlaf versetzt, um in einer Seelenrückführung den Ursprung ihres Traumas und so den Grund für die Verhaltensstörung herauszufinden. Bedauerlicherweise verstrickt sich Stan in den Traum von Mr. Mackey und droht für immer dort gefangen zu bleiben. Ein »Inception«-Einsatzteam muss her, um den Traum zu infiltrieren. Ganz schön chaotisch, diese Therapie. (rsch)