Kein Abgesang

Zu jW vom 1.–3.10.: »Der Letzte«

Vielen Dank dafür, dass in der jungen Welt des zehnten Todestages des marxistischen Historikers Eric Hobsbawm gedacht wurde. Der Artikel klang schon in der Überschrift (»Der Letzte«) allerdings ein bisschen sehr nach Abgesang. Das ist verfrüht. In Göttingen haben sich mehrere Menschen zusammengetan, um die Arbeit von Hobsbawm für unsere Zeit fruchtbar zu machen. (…) Das ganze Wintersemester werden sich Studierende der Universität mit Hobsbawm befassen und im Februar ihre Ergebnisse öffentlich vorstellen. Wäre Hobsbawms »Zeitalter der Extreme« nur ein »Finale der Distanzierung« vom Kommunismus gewesen, wie Ihr schreibt, wäre das alles überflüssig. Ist es aber nicht. Weil Hobsbawm die Bewegungsgesetze der menschlichen Gesellschaft bezogen auf unsere Zeit verstanden hat wie kaum ein anderer, prophezeite er 2009 in einem seiner letzten Interviews im Stern, dass wir uns auf eine »Tragödie«, nämlich auf einen »Krieg zwischen den USA und China« zubewegen würden. Seine klare Warnung, wenn das nicht verhindert würde: »Es wird Blut fließen, viel Blut.« Hobsbawm ist aktueller denn je – keine Zeit für Abgesänge auf ihn.

Manfred Sohn, Gleichen

Notwendige Analyse

Zu jW vom 10.10.: »Formierung 2.0«

Faschismus ist nichts Starres, unverändert Gegebenes, das mit wenigen Worten klar und »ewig« umrissen werden könnte, sondern er ist eine Bewegungsform des Kapitalismus, je neu sich ausprägend und je mit verschiedenen Selbstbezeichnungen sich verschleiernd. Klaus Weber, der seit vielen Jahren mit bemerkenswerten Texten zum Faschismus in der Öffentlichkeit ist und unter anderem auch die herausragenden Forschungen des westdeutschen PIT (Projekt Ideologie-Theorie) »Faschismus und Ideologie« von 1980 dem Vergessen entrissen und im Argument-Verlag neu herausgegeben hat, unternimmt hier, was dringend nötig ist und weiter vertieft werden muss: die Analyse der von der Ampelkoalition unter dem »Zeitenwende«-Diktum in Gang gesetzten Gesellschaftsveränderung, deren Tiefe und Umfang wir wohl gerade erst zu erahnen beginnen. Das »Zeitenwende«-Diktum als absichtsvolles Formierungsinstrument in seinen innen- und außenpolitischen Dimensionen zu entschlüsseln und ihm nicht auf den Leim zu gehen, scheint mir dringlichste Aufgabe der Linken zu sein. Dank an Autor und Zeitung für die vielfache Anregung.

Wolfram Adolphi, Potsdam

Kein BRD-Inventar

Zu jW vom 11.10.: »Zwei Lager«

»Das Linke-Führungspersonal will mit aller Macht linksliberaler Flügel des politischen Establishments sein und wird von den Bürgermedien aus Dank auch so ins Schaufenster gestellt.« Wenn dem so wäre, hätte Die Linke in gewisser Weise sogar etwas gewonnen. Aber die Bürgermedien schauen Die Linke ja mit dem Arsch nicht an, sobald sie auch nur den geringsten Anlass bekommen, es nicht tun zu müssen, wie eben bei der Wahl am Sonntag, als sie mit 2,7 Prozent noch alle Erwartungen unterboten hat (die letzten Umfragen sahen sie bei vier Prozent). Bei den Hochrechnungen wurde sie dann nicht mal mehr separat aufgeführt, sondern zu den »Sonstigen« geschoben. Zugegeben, man kann argumentieren, dass eine 2,7-Prozent-Partei es nicht verdient, zusammen mit den anderen etablierten Parteien behandelt zu werden, immerhin interessiert am Wahlabend auch niemand, wieviel Prozent die Tierschutzpartei geholt hat. Nur: Trotz des miesen Ergebnisses ist Die Linke halt immer noch von einem anderen Kaliber als andere »Sonstige«, da immerhin noch im Bundestag und in mehreren Landesregierungen vertreten. Deswegen kann man das schon als bewusste Degradierung durch die Bürgermedien bzw. das sogenannte Establishment auffassen, und ich bezweifle, dass man die FDP analog genauso behandeln würde, immerhin gehört die zum BRD-Inventar (und ist damit implizit pro Kapital), Die Linke nicht, egal wie sehr sich das manche da wünschen. Und man merke – welch Überraschung: Das Zu-Kreuze-Kriechen vor der Herrschaft des Kapitals und die Unterwerfung unter die Staatsräson wird selbstverständlich nicht belohnt. Der feuchte Traum des BRD-Establishments rückt in greifbare Nähe: die einzige linke Alternative in Deutschland endlich loszuwerden (und damit in gewisser Weise den Sieg über die DDR vollkommen zu machen).

Ralf Schuster, Gießen

»Rätsel« über »Rätsel«

Zu jW vom 10.10.: »Bejubelte Explosion«

Merkwürdig, wie sich die terroristischen Anschläge im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg häufen. Erst fliegen zwei in über 60 Meter Tiefe liegende Erdgaspipelines in die Luft, während US-amerikanische Hubschrauber und Drohnen das betreffende Gebiet unter lückenloser Kontrolle haben. Dann fliegt eine Brücke von Russland zur Krim in die Luft, die ukrainische Post hat die Briefmarke zum Ereignis bereits vorliegen. In beiden Fällen »rätselt« die Welt über die Verursacher. In beiden Fällen steht Russland unter Verdacht. Das passt ja auch genau zum Bild vom »bösen Russen«, dem man einfach alles zutraut. Ich traue Russland vieles zu, aber das sind mir dann einfach zu viele Zufälle, und man verzeihe mir die Frage, sind die bekannten »Friedensengel« von der CIA inzwischen völlig »verblödet«? Unter der ständigen Beobachtung durch alle (!) westlichen Geheimdienste gelingt es den Russen, alles geheimzuhalten? Die müssen verdammt gut sein, diese Russen. (…) Jeder, der logisch denken kann, findet die Antwort ganz allein; gut, dass es einer publiziert. (…)

Ronald Prang, Berlin

Gedankenspiel

Zu jW vom 10.10.: »Bejubelte Explosion«

Man stelle sich vor, ein ähnlicher Angriff hätte sich in den USA auf der Golden Gate Bridge ereignet. »Terroristischer Anschlag« wäre das mindeste gewesen, was alle zwei Minuten auch durch den deutschen Äther gellen würde. Es würde auch nicht lange dauern, bis durch die deutschen Medien zum »Gegenschlag« gehetzt würde. Was lernen wir daraus? Terroristen sind nur böse, wenn sie NATO-Staaten angreifen. (…)

Joachim Seider, Berlin