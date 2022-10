Auswege versperrt

Olivier Matthys/AP Photo/dpa Ukraine-Kontaktgruppe am Mittwoch in Brüssel: US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin (Mitte), flankiert vom ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow (r.) und General Mark Milley

Der Fahrplan, den sich die NATO-Staaten für die Konferenzrunde bis Donnerstag gegeben haben, ist aufschlussreich: Bevor die Kriegsminister am Mittwoch zu ihrem regulären Treffen in Brüssel zusammentraten, tagte dort die sogenannte internationale Ukraine-Kontaktgruppe. Das macht klar, wer Koch und wer Kellner im NATO-Krieg gegen Russland ist: Der Zusammenschluss von jetzt 50 Staaten kam Ende April auf Druck der USA auf der US-Militärbasis Ramstein zustande. Muster war die »Koalition der Willigen« beim Angriff der USA und Großbritanniens 2003 auf den Irak. Die deutsche Kriegsministerin erhielt eine Einladung zur Teilnahme – nach Ramstein, im eigenen Staat –, der sie brav folgte. Souveränität, Grundgesetz, Völkerrecht – wozu? Das war 2003 anders gewesen, als die Bundesregierung sich verweigerte. Die heutige Kontaktgruppe bedeutet: In diesem Krieg gibt es nur einen Befehlsgeber, die USA. Verlauf und Ende des Konflikts werden allein zwischen Moskau und Washington ausgehandelt. Die US-Führung kennt gegenwärtig öffentlich nur Eindimensionales. Kriegsminister Lloyd Austin erklärte in Brüssel: »Wir werden die Verteidigungskapazitäten der Ukraine weiter ausbauen, sowohl für die dringenden Erfordernisse von heute als auch auf lange Sicht.«

Berlin hat sich selbst an den Katzentisch gesetzt, will das aber wettmachen. Der Ukraine-Krieg ist eine einmalige Gelegenheit, eigenen militärischen Ehrgeiz zu befriedigen. Also forderte Olaf Scholz am 29. August in seiner Prager Rede eine »klare Führungsstruktur«, nämlich eine deutsche, für eine Militär-EU und bot Nordeuropa eine gemeinsame Luftverteidigung an. Am Mittwoch sollte es dazu in Brüssel eine Absichtserklärung der NATO geben. So leicht lässt sich der deutsche Imperialismus nicht abmelden.

Auf der Brüsseler Tagesordnung steht außerdem: Donnerstag eine Tagung der nuklearen NATO-Planungsgruppe, in der kommenden Woche die jährliche NATO-Übung eines Atomkrieges. Im Unterschied zu den Vorjahren: Keine Auskunft, wo und wie das stattfindet. Zum Jahrestag der atomaren Drohung gegen Russland, ausgesprochen von der damaligen Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am 20. Oktober 2021, wird erneut demonstrativ mit dem Äußersten gespielt.

In einem Süddeutsche Zeitung-Interview kommentierte der Mitarbeiter des US-Instituts für »Verantwortungsvolle Staatskunst«, George Beebe, am Mittwoch: »An einigen Auswegen auf dem Weg zu einem direkten Konflikt zwischen den USA und Russland sind wir schon vorbeigeprescht.« USA und NATO versperren weitere Auswege.