Harter Kampf um Inflationsausgleich

Marijan Murat/dpa Arbeitskampf in Baden-Württemberg am Dienstag

Nach Jahren der Reallohnsenkung soll es für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in der anstehenden Tarifrunde ein echtes Plus beim Entgelt geben. Die Gewerkschaften Verdi, GEW, GdP, IG BAU sowie der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld. Angesichts der weiter steigenden Inflation könnte selbst von den geforderten 10,5 Prozent unterm Strich für die Beschäftigten kaum mehr Geld im Portemonnaie übrigbleiben – und dazu müsste die Forderung der Gewerkschaften erst einmal durchgesetzt. Die »Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände« (VKA) hatte Anfang Oktober schon mal Zurückhaltung angemahnt angesichts der finanziellen Lage in den Kommunen und bei den Sozialpartnern. Als Verdi und die anderen Gewerkschaften am Dienstag nachmittag erklärten, dass sie für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten verlangen, zeigte sich VKA-Präsidentin Karin Welge erschüttert: »Die Forderungen der Gewerkschaften überraschen in dieser Höhe und berücksichtigen nicht die schwierige finanzielle Lage der kommunalen Haushalte und Unternehmen.«

Verdi und Co. kümmerten sich bei der Erarbeitung des Forderungskataloges stärker um die angespannte finanzielle Lage der Beschäftigten, die in den zurückliegenden Tarifrunden bereits Verzicht geleistet hatten. »Die Sicherung der Einkommen durch einen Inflationsausgleich, insbesondere für die Beschäftigten mit mittleren und eher niedrigen Einkommen, steht für uns im Zentrum der Tarifrunde«, betonte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke bei der Vorstellung der Forderungen. Die unteren Entgeltgruppen würden durch die Inflation besonders hart getroffen, zumal der letzte Tarifabschluss im Jahr 2020 wegen der Coronapandemie zu Reallohnverlusten geführt habe.

Werneke erinnerte an die wachsende Belastung der im öffentlichen Dienst Beschäftigen im Zusammenhang mit der Pandemie wie auch der Aufnahme von Geflüchteten. In Kombination mit dem verbreiteten Personalmangel steige die Arbeitsbelastung weiter an. Zu wenige Neueinstellungen würden die Lage zusätzlich verschärfen, warnte der Verdi-Vorsitzende, bis 2030 könnten im öffentlichen Dienst rund eine Million Beschäftigte fehlen. Im Vergleich zu Unternehmen der Privatwirtschaft sei der öffentliche Dienst wegen der schlechteren Bezahlung und der Arbeitsbedingungen im Hintertreffen. Es müsse alles getan werden, um ihn wieder attraktiver zu machen. Dazu gehörten vor allem höhere Entgelte, so Werneke.

Neben der Forderung nach 10,5 Prozent bzw. 500 Euro mehr Entgelt für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen sollen nach Vorstellungen der Gewerkschaften die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich steigen. So hatte es die Bundestarifkommission am Dienstag beschlossen. Dass die Forderungen glatt durchgehen, erscheint angesichts der Reaktion des VKA illusorisch. Streiks im öffentlichen Dienst, etwa der Erzieherinnen, Pflegekräfte, Müllwerker und vieler anderer dürften im Winter anstehen.

Verhandelt wird ab dem 24. Januar in Potsdam, zwei Folgetermine im Februar und März wurden bereits festgelegt. Das erzielte Ergebnis wird später auf andere Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes wie Beamte, Richter, Soldaten und Versorgungsempfänger übertragen.