Ausstand in der Nudelfabrik

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Die Riesa-Arbeiter haben bereits im vergangenen Jahr drei Wochen lang gestreikt

Beim Nudelhersteller Teig­waren Riesa ist Arbeitskampf. Seit Montag abend haben die Beschäftigten die Arbeit niedergelegt. Vier Verhandlungsrunden endeten ohne Ergebnis – nun warten die Beschäftigten auf ein Signal von der Geschäftsleitung sowie der Eigentümerfamilie aus Baden-Württemberg.

Am Mittwoch organisierte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) eine Streikaktion in der Innenstadt von Riesa, um über die Situation der Kollegen und die Gründe des Ausstandes aufzuklären. Die NGG zeigte sich weiterhin kämpferisch und bereit, längere Zeit zu streiken. Sie erklärte in einer Mitteilung: »Wie lange der Streik weitergeht, hängt davon ab, ob das Unternehmen seine Blockadehaltung aufgibt.«

Die Fronten scheinen noch verhärtet zu sein. Die Tarifparteien verhandelten in diesem Jahr bereits viermal und konnten sich nicht darüber einigen, wie stark der Lohn steigen soll. Der Konzern bot an, den Stundenlohn um 1,20 Euro anzuheben – bei einer Laufzeit des Tarifvertrages bis Ende nächsten Jahres. »Aus unserer Sicht war das ein sehr gutes Angebot«, hatte Geschäftsführer Mike Hennig der Sächsischen Zeitung am 30. September gesagt.

Bei den Beschäftigten und der Gewerkschaft löste das Angebot allerdings keine Begeisterung aus. »Das Unternehmen muss endlich einsehen, dass wir bei Teigwaren Riesa einen Schritt raus aus dem Niedriglohn machen müssen«, erklärte NGG-Sekretär Olaf Klenke am Montag. Einige Beschäftigte hätten bislang ein Entgelt unter dem Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde, der seit dem 1. Oktober gilt. Viele andere lägen nur knapp darüber. Selbst Beschäftigte mit erhöhter Verantwortung bekämen nur ein oder zwei Euro mehr als den Mindestlohn.

»Das ist für eine Marke wie Riesa Nudeln nicht würdig und muss sich ändern«, so Gewerkschafter Klenke. Die Forderungen der Beschäftigten seien absolut berechtigt, zumal man es in Deutschland auch mit einer erheblichen Inflation zu tun habe. »Das Unternehmen muss sich überlegen, ob es wieder in eine längere Streikauseinandersetzung gehen will.« Die Beschäftigten haben Erfahrungen mit längeren Ausständen: Im vergangenen Jahr streikten sie drei Wochen, nachdem die Geschäftsleitung überhaupt keine Tarifverhandlungen führen wollte – und sie setzten sich durch.

Das Unternehmen Teigwaren Riesa hat in Ostdeutschland eine lange Tradition. In der DDR war es der leistungsfähigste Teigwarenhersteller; aber nach dem Anschluss der DDR an Westdeutschland wurde der Betrieb zunächst eingestellt. Seit 1993 wird das Unternehmen als Tochter von Alb-Gold Teigwaren aus Baden-Württemberg weitergeführt.

Auf die Einsicht der Eigentümerfamilie von Alb-Gold und der Geschäftsführung in Riesa hofft die Gewerkschaft nun. Mike Henning hatte allerdings in der Sächsischen Zeitung schon erklärt, dass man in Sachen Bezahlung an einem Punkt stehe, an dem nichts mehr gehe. Er verwies dabei auf ein »Marktumfeld«, das es dem Unternehmen nicht leicht mache.

Die Produktionskosten seien gestiegen, so Henning; zudem würden zum Jahresende die Stromverträge auslaufen. »Wir wissen nicht, ob 2023 genug Energie verfügbar ist und ob sie auch bezahlbar sein wird.« Man könne auch viele Kosten nicht über den Preis weitergeben, was am Großhandel liege. Im vorigen Jahr waren die Riesaer Nudeln zeitweise nicht mehr bei Kaufland gelistet, weil sich beide Seiten nicht auf einen Preis einigen konnten. Jetzt wird der Großhandel aber auch zur direkten Konkurrenz: Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, hat den größten thüringischen Nudelproduzenten übernommen und kann künftig ihre eigenen Teigwaren herstellen. Das werde die ohnehin schwierigen Preisverhandlungen in diesem Jahr nicht leichter machen, so Hennig gegenüber der Sächsischen Zeitung.