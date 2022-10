Alternative Instrumente

Jim West/imago images Arbeiten an der Keystone-XL-Pipeline in Winnsboro, Texas

Als erste Reaktion auf den Beschluss der »OPEC plus«, ihre gemeinsame Fördermenge in den Monaten November und Dezember um zwei Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, kündigte die US-Regierung an, sie werde mit dem Kongress »über zusätzliche Instrumente und Befugnisse zur Reduzierung der Kontrolle der ›OPEC plus‹ über die Energiepreise beraten«. Hier ein Überblick, welches die wichtigsten diskutierten »Alternativen« sind.

Die US-Regierung hat sofort angekündigt, dass sie weitere Mengen Erdöl aus der staatlichen »Strategic Petroleum Reserve« freigeben wird, um den drohenden Verlust teilweise auszugleichen. Die Kraft dieser Maßnahme ist aber dadurch eingeschränkt, dass die SPR sich auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren befindet. Jedes unvorhergesehene Ereignis, wie etwa eine Naturkatastrophe, würde die USA in Schwierigkeiten bringen. Im übrigen steht Saudi-Arabien, nachdem die USA seit April kein russisches Erdöl mehr einführen, hinter Kanada und Mexiko an dritter Stelle ihrer Lieferanten.

Grundsätzlich diskutiert wird in Washington auch ein Ausfuhrverbot oder erhebliche Ausfuhrbeschränkungen für Erdöl und Erdgas. Das würde zwar die Lage in den USA verbessern, aber ihren europäischen Verbündeten schaden, die ab Anfang Dezember völlig auf russisches Öl verzichten wollen.

Zu den unrealistischen Gedankenspielen, die weiter mitlaufen dürften, gehört auch eine Lockerung der Sanktionen gegenüber Venezuela und Iran, damit diese zwei bis drei zusätzliche Millionen Barrel pro Tag auf den Weltmarkt bringen könnten. In Wirklichkeit zieht die US-Regierung das nicht einmal in Erwägung. Biden wurde am 6. Oktober von Journalisten gefragt: »Was müsste Venezuela tun, um die USA zur Lockerung der Sanktionen zu veranlassen?« Der Präsident antwortete kurz mit »a lot«, eine Menge. Wer das für ein Angebot hält, muss ein ganz hartgesottener Optimist ein.

Eine weitere Idee ist, die Kluft zwischen Großhandels- und Abgabepreisen zu verringern. Das zielt auf die US-amerikanischen Kunden an den Tankstellen. Also auf die Wählerinnen und Wähler, die am 8. November über die Besetzung aller Abgeordnetensitze und eines Drittels des Senats zu entscheiden haben. Dafür hat die US-Regierung aber keine Instrumente, sondern kann nur an die Profitmacher appellieren. Schlechte Aussichten. Außerdem würde es dem Weltmarkt nichts bringen.

Zu den »Alternativen« zählt auch, dass die USA ihre einheimische Erdölproduktion erhöhen könnten. Darauf drängt Biden schon seit Monaten, ohne dass sich sehr viel Praktisches tut. Die Produzenten und die ihnen besonders gewogenen Medien machen den Präsidenten selbst dafür verantwortlich: Er bremse die »Unternehmerinitiative« durch staatliche Beschränkungen, insbesondere zugunsten des Umweltschutzes. Gefordert wird von dieser Seite die Freigabe neuer Bohrgebiete auf Staatsterritorium zu Lande und unter Wasser sowie die Aufhebung regulierender Vorschriften. Auch die Genehmigung für die umstrittene Pipeline Keystone XL, die von Barack Obama im November 2015 gestoppt, von Donald Trump im März 2017 genehmigt und von Biden am ersten Tag seiner Amtszeit im Januar 2021 erneut blockiert wurde, steht auf dem Wunschzettel.

Ein ganz schweres Geschütz, über das diskutiert wird, ist die Drohung mit NOPEC, einem Gesetz, das es den Gerichten der USA erlauben würde, Staaten wie Saudi-Arabien wegen Verstoß gegen die Kartellgesetze anzuklagen und zu astronomischen Strafen zu verurteilen. Dazu laufen seit vielen Jahren Initiativen im Kongress, die aber bisher allen Regierungen zu riskant waren.