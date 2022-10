Saudis auf Abwegen

Amr Nabil/AP/dpa Man habe gemeinsam mit Russland »verantwortungsvoll gehandelt«, erklärte der saudische Außenminister, Prinz Faisal, im Sender Al-Arabija, während der US-Präsident auf CNN mit »einigen Konsequenzen« drohte

Die Arbeitsgemeinschaft erdölproduzierender Länder »OPEC plus« hat am 5. Oktober beschlossen, ihre gemeinsame Fördermenge um zwei Millionen Barrel pro Tag – rund zwei Prozent der Weltproduktion – zu senken. Ziel der Maßnahme ist die Stabilisierung der Ölpreise, die in den vergangenen Wochen unter die Marke von 90 US-Dollar pro Barrel gesunken waren. Der unmittelbare Effekt der Entscheidung war sichtbar, aber dennoch geringer als erwartet: Der international wichtigste Orientierungswert Brent notierte am Mittwoch morgen mit rund 95 US-Dollar, während der für Nordamerika maßgebliche WTI-Wert bei 89,66 US-Dollar lag.

Die Regierung der USA und Vertreter beider Kongressparteien geben sich enttäuscht und verärgert über ihren nominell »strategischen Verbündeten« Saudi-Arabien, der zusammen mit Russland die Produktions- und Preispolitik der »OPEC plus« bestimmt. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, warf den Saudis kurz nach Bekanntwerden des Beschlusses vor, es sei klar, dass sie mit Russland gemeinsame Sache machen würden. Viel mehr feindselige Polemik ist kaum vorstellbar.

Unter den weiteren Kommentaren zu erwähnen sind insbesondere Finanzministerin Janet Yellen, die das Verhalten der Saudis als »nicht hilfreich und unklug« kritisierte, und der demokratische Senator Christopher Murphy, der das traditionelle Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien als »broken« bezeichnete, was ein breites Spektrum an Übersetzungen zulässt. Jahrelang habe man weggesehen, wenn in Saudi-Arabien »Journalisten zerhackt« wurden und »massive politische Unterdrückung« stattfand, klagte Murphy gegenüber dem Sender CNN. Und das nur aus einem einzigen Grund, so Murphy: »Wir wollten sichergehen, dass, wenn es eine globale Krise gibt, die Saudis sich für uns entscheiden statt für Russland.« »Well, they didn’t. They choose Russia.«

Die US-Regierung hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Beschluss der »OPEC plus« zu verhindern, wie CNN gleich am 5. Oktober in einer gut vorbereiteten Recherche ausführlich darlegte. Präsident Joseph Biden habe in den vorangegangenen Tagen »seine höchstrangigen Vertreter auf den Gebieten Energie, Wirtschaft und Außenpolitik« zu Gesprächen mit ihren dortigen Amtskollegen in den Nahen Osten geschickt, um Druck gegen eine Kürzung der Fördermenge zu machen. Als Zielländer der Reisen wurden Kuwait, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate genannt. Finanzministerin Yellen sei gebeten worden, das Anliegen des Präsidenten persönlich in mehreren Golfstaaten vorzutragen, auch in Kuwait und den Emiraten. Weitere wichtige Emissäre seien Amos Hochstein, Bidens wichtigster Diplomat für Energiefragen, Brett McGurk, ein Spitzenmann für nationale Sicherheit, und der Sonderbeauftragte der Regierung für den Jemen, Tim Lenderking, gewesen.

Alle am Rettungsversuch beteiligten Diplomaten waren mit sogenannten Talking Points – einer Liste der wichtigsten von ihnen vorzutragenden Argumente – ausgestattet. Der Sender CNN zitierte daraus einen vielsagenden Satz: »Es besteht ein großes Risiko für Ihr Ansehen und Ihre Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und zum Westen, wenn Sie in diese Richtung weitergehen«, sollte nicht nur Yellen ihren Gastgebern übermitteln.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der »OPEC plus« weit über die zu erwartenden praktischen Auswirkungen hinaus eine selbstinszenierte schwere und öffentliche politische Niederlage der US-Regierung und indirekt auch des gesamten westlichen Lagers. Ihr unverschämt offen imperialistischer Blick auf die Welt stößt heute bei den Betroffenen nicht nur auf Widerwillen, sondern auch auf Widerstand. Die USA können in diesem Ton und aus dieser arroganten Perspektive mit vielen wichtigen Staaten nicht mehr sprechen, ohne sich selbst zu schaden. Man muss die Despoten, auf die sich der Westen so lange gestützt hat, nicht mögen, um diese Tatsache als Fortschritt zu verbuchen.

Zweifellos schadet der Beschluss der »OPEC plus« auch den westlichen Plänen eines »Ölpreisdeckels«. Damit soll Russland dazu gezwungen werden, sein Erdöl weit unterhalb der Weltmarktpreise zu verschleudern. Das würde selbstverständlich auch die Weltmarktpreise nach unten drücken und widerspricht den Interessen aller ölproduzierenden Länder oder wenigstens den Interessen der Kapitalisten, die hauptsächlich in diesem Sektor engagiert sind.

Aber jenseits der politischen und ökonomischen Realität und Rationalität wird die Debatte in den USA gegenwärtig vom Wunsch dominiert, Saudi-Arabien zu »bestrafen«. Diesem Trend entziehen sich auch der linke Flügel innerhalb der Demokratischen Partei nicht. Senator Bernard Sanders zum Beispiel fordert, alle US-Truppen aus Saudi-Arabien abzuziehen, der Ölmonarchie keine Waffen mehr zu verkaufen und »das die Preise festlegende Ölkartell zu beenden«. Mehrere demokratische Abgeordnete haben einen Gesetzantrag eingebracht, der diese Punkte enthält.

Die Forderung, Saudi-Arabien keine Waffen mehr zu liefern, wird wahrscheinlich am Widerstand der Rüstungslobby scheitern. Aber die Ansicht, man könne die Saudis dadurch bestrafen, ist zudem sachlich unbegründet. Ursprünglich wurden die Waffenlieferungen seitens der USA nach der »Ölkrise« 1973/74 in Gang gebracht, um einen Teil der »Petrodollars« zurückzuholen, die den erdölproduzierenden Ländern durch die gestiegenen Preise zugeflossen waren. Saudi-Arabien, das in Wirklichkeit keine Feinde hat, benötigt weder den aufgedrängten militärischen »Schutz« der USA noch milliardenschwere Waffenlieferungen. Das Geld könnte sehr viel sinnvoller in die Wirtschaft des Landes investiert werden, um ihre Abhängigkeit vom Ölexport zu reduzieren.