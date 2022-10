In »Hufeisen«-Manier

Michael Gstettenbauer/IMAGO Auch was über den »Marketplace« im virtuellen Einkaufsbeutel landet, beschert Umsatz (Düsseldorf, 17.9.)

Über die Supermarktkette Kaufland hat sich am Wochenende ein veritabler Onlineshitstorm ergossen, nachdem sie antifaschistische Produkte aus ihrem Webshop verbannt hatte – einschlägige rechte Inhalte allerdings weiter anbot. Das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) reagierte denkbar schlecht. Bereits am Freitag hatte die fragwürdige Posse auf dem Kurznachrichtendienst Twitter begonnen. So zeigte eine vom Nutzerkonto »Der Mann mit Bart« veröffentlichte Aufnahme der Unternehmenswebseite, dass Bekleidung und Stoffbeutel mit dem Logo »Antifaschistische Aktion« angeboten wurden.

Unter dem Bild wurde kommentiert: »Stellt euch mal vor, Kaufland würde die schwarz-weiß-rote Fahne verkaufen oder derartige Taschen oder Shirts. Was glaubt ihr wäre das Geschrei und der Shitstorm groß. Und hier, lässt man Kaufland diese Sachen online anbieten.« Auf jenen »Hinweis« eines erkennbar rechten Twitter-Nutzers antwortete das Kaufland-Onlineteam keine fünf Stunden später mit der Erklärung, dass über den Webshop auch Drittanbieter Waren anbieten können, man sich nach eingehender Prüfung jedoch entschieden habe, die Produkte des Händlers zu entfernen.

Tags darauf teilte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos in Hamburg-Nord, Leo Schneider, seine Funde auf der Plattform mit. Neben Hitlers »Mein Kampf« waren demnach unter anderem Bücher von Holocaustleugner David Irving (»Goebbels«), NPD-Politiker Rolf Kosiek (»Richtigstellungen zur Zeitgeschichte«) und aus dem hauptsächlich extrem rechte Publikationen herausgebenden Ares-Verlag sowie das rechte Magazin Compact zu haben. »Bei Kaufland kann man alles erwerben, was das gut sortierte Bücherregal in ›Eiche Rustikal‹ eines NPD-Funktionärs so hergibt«, fasste Schneider auf Twitter seine Entdeckungen zusammen.

Das Unternehmen entschied sich in diesen Fällen allerdings nicht zur Löschung, sondern veröffentlichte eine Stellungnahme, die in bekannter »Hufeisen«-Manier Antifaschismus und Neonazismus praktisch gleichsetzt: »Wir bei Kaufland lehnen extreme Meinungen ab. Sie sind schädlich für den Diskurs und schädlich für die Demokratie«. Deshalb verbanne man »extreme Produkte dort, wo wir es können«. Weiter wies das Unternehmen darauf hin, dass die Publikationen von der Pressefreiheit gedeckt seien, eine Demokratie dergleichen aushalten müsse und man sie daher nicht entfernen könne.

»Eine Antifa (Antifa=Anti-Faschismus)-Fahne ist gegen Demokratie, ein rechtsextremes Propagandablatt (pro Faschismus) ist Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz. Interessante Interpretation«, lautete nur eine von zahlreichen kritischen Reaktionen im Kurznachrichtendienst. Unter der Vielzahl der negativen Kommentare zur Stellungnahme des Einzelhandelsriesen sprachen viele auch an, dass Antifaschismus kein Ausdruck einer »extremen« Positionierung sei, sondern vielmehr Grundhaltung aller demokratischen Akteure sein sollte, von der Partei Die Linke bis zur CDU.

Der öffentliche Druck ließ nicht ab. Viele User kündigten an, künftig bei anderen Anbietern einkaufen zu wollen. Zahlreiche Medien und Portale, darunter Spiegel, die Wochenzeitung Die Zeit und das ZDF, berichteten am Sonntag über den Sturm der Entrüstung. Kaufland nahm im Laufe des Tages alle von Schneider aufgezählten Produkte kommentarlos von seinem Onlinemarktplatz. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es laut Spiegel-Bericht vom Sonntag, man werde »in den kommenden Tagen unsere Prozesse sowie unser Sortiment auf den Prüfstand stellen« und entscheiden, »ob und welche weiteren Produkte wir aus dem Angebot nehmen werden«.