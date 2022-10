Nachschlag: Kapital braucht Nachschub

Universal Images Group/imago images Chiles Rohstoffreichtum gab dem US-Imperialismus schon einmal Grund, den Faschismus an die Macht zu bomben (El Abra, 1.1.2021)

Das Problem und mögliche Lösungen sind klar benannt. Die politisch-ökonomischen Konsequenzen inklusive neuer Kriege deutet der Deutschlandfunk (DLF) in seinem »Hintergrund« vom Montag abend allerhöchstens an. Das Problem: Deutsche, europäische, ja im Grunde alle westlichen Industrien verschlingen Rohstoffe, auf denen andere – im Zweifel feindliche – Staaten gemeinerweise ihr Territorium haben. Dreht sich der politische Wind, kann man schon mal »unvorbereitet« in eine Krise »schlittern«. Jene Abhängigkeit von Rohstoffen anderer Staaten bedeute »politische Erpressbarkeit«. Die Lösung: Versorgungssicherheit herstellen, indem man Länder an sich bindet, die als »geringes Risiko« im Vergleich zu China oder Russland betrachtet werden. Rohstoffreiche Länder wie Namibia oder Chile (Chile plus Kupfer gleich 11. September 1973). Die Konsequenz also muss das DLF-Publikum sich hinzudenken: aggressiver auftretender Imperialismus der rohstoffhungrigen Staaten und weitere Vernichtung der Ökosphäre. (mb)