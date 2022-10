Hausaxt des Tages: Christoph Hoppe

Michael Kappeler/dpa

CDU-Chef Friedrich Merz ist deutscher Statthalter des US-Finanzkonzerns Blackrock (verwaltet weltweit etwa zehn Billionen US-Dollar) und hat die Aufgabe, seinem Auftraggeber hierzulande mehr Beinfreiheit zu verschaffen. Fehlt nur der Sessel im Kanzleramt. Die Betrugsmasche Riester-Rente ist schließlich ausbaufähig, die FDP hat im Koalitionsvertrag sogar schon die »Aktienrente« untergebracht. Reicht aber nicht.

Da fehlt noch Schieß- und Bombenwürze im Spekulantengericht. Für die Rüstungsindustrie ziehen goldene Zeiten herauf, in denen endlich wieder in großem Stil umgebracht werden werden soll. Also holte sich Merz noch während der Niedersachsen-Wahl, die mit einer CDU-Schlappe endete, die Branche gleich ins Konrad-Adenauer-Haus – frei nach Wilhelm Tell: Die Axt im Haus erspart den Waffenhändler auf der Matte. Merz und CDU-Generalsekretär Mario Czaja feuerten den bisherigen Parteigeschäftsführer Stefan Hennewig wegen Schlappheit und stellten noch am Sonntag abend beim sogenannten Edelitaliener »Il Punto« in Berlin standesgemäß einen neuen vor. Der heißt Christoph Hoppe und war 25 Jahre lang Manager bei Airbus, Thales und Co. Er soll nicht die Mitgliederkartei verwalten und erhält deswegen für »strategische Planung und Kommunikation« die frühere ARD-Journalistin und jetzige Marketing-Direktorin der »Boston Consulting Group« Kathrin Degmair zur Seite.

Hoppe, der Anfang der Neunziger bereits bei der CDU gearbeitet hat, steht mindestens für Dreifachwumms. Im Herbst 2020 lobte die Bürgerpresse den damaligen Thales-Deutschlandchef, weil sein Konzern vier deutsche Mehrzweckkampfschiffe für mehr als 1,5 Milliarden Euro mit Waffensystemen auf Werften in den Niederlanden und der Bundesrepublik ausrüsten wird. So muss die Kohle verballert werden.

Weltfinanzpräfekt und Panzermann sind nun vereint, die Merz-CDU vollendet sich.