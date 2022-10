Repression mit Streik beantwortet

AP Photo/Hawre Khalid, Metrography, File Solidarität mit den Protesten im Iran: Demonstration in Erbil, der Hauptstadt des Nordirak (24.9.2022)

Die Unterstützung im Iran für die seit Wochen anhaltenden Proteste nimmt weiter zu. Am Montag verkündete der »Rat für die Organisation von Protesten der Vertragsarbeiter der Ölindustrie« den Streikbeginn in der Erdölraffinerie in Abadan, den petrochemischen Unternehmen in Hengam und Buschehr sowie der Petroraffinerie in Kangan. Die Arbeiter blockierten die Autobahn mit Steinen und angezündeten Reifen, berichtete das iranische Nachrichtenportal Akhbar-e Rooz. Der Rat hatte bereits am 28. September auf seinem Telegram-Kanal gewarnt: »Wenn der iranische Staat die drastischen Repressionen gegen Demonstrationen und die Festnahme sowie das Schikanieren von Demonstrierenden nicht sofort beendet, schließen wir, die Erdölindustriearbeiter mit unseren Familien, uns den Demonstrationen an und treten in den Streik.« Am Montag fügte er hinzu, »dass es nun höchste Zeit ist, breit zu protestieren und sich auf landesweite und bahnbrechende Streiks vorzubereiten«. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind alle Beschäftigten, Kolleginnen und Kollegen, einschließlich der Festangestellten, Kurzzeitbeschäftigten und Vertragsarbeiter in allen Öl-, Gas- und petrochemischen Projekten, in allen Raffinerien und Petrochemiebetrieben – sowohl auf Bohrinseln als auch in der gesamten Extraktionsbranche.

Seit dem 18. September und infolge des Todes der 22jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam wird im Iran demonstriert. Inzwischen zielen die Proteste ausdrücklich auf die Beseitigung der Islamischen Republik, wie Slogans und Graffitis auf den Straßen und in sozialen Netzwerken zeigen. Die Bewegung ist führungslos, auch deshalb ist es der Regierung bislang nicht gelungen, die Demonstrationen trotzt blutiger Repression niederzuschlagen. Die in Oslo ansässige iranische Menschenrechtsorganisation IHR meldete am Sonnabend mindestens 185 Totes seit Beginn der Massenproteste, darunter 19 Minderjährige. Mehr als die Hälfte der Getöteten stammt nach Angaben der NGO aus Sistan und Belutschistan, der südöstlichen Provinz des Iran. Am 30. September hatten die Einheimischen nach dem Freitagsgebet in Zaahedan demonstriert, der Hauptstadt der Provinz. Grund war die Vergewaltigung eines 15jährigen belutschischen Mädchens durch den Polizeichef in Chaabahaar, einer Hafenstadt im Süden Sistans und Belutschistans.

Auch diese Demonstration wurde von den Einsatzkräften blutig niedergeschlagen. Das lokale Nachrichtenportal Haalvash berichtete am 3. Oktober, dass die Einsatzkräfte das Feuer auf die Menschen eröffnet hätten. Der Einsatz scharfer Munition hatte demnach Hunderte Verletzte und Tote zur Folge. Auch gab es Berichte über Schüsse aus einem Hubschrauber, durch die mindestens vier Menschen ums Leben gekommen sein sollen. »The Baluch Activists Campaign« konnte bisher die Identität von 97 Getöteten, darunter mindestens zehn Minderjährige, und mehr als 350 Verletzten feststellen. Da einige Einheimische in diesem Gebiet keine Ausweispapiere haben, dauere der Identifizierungsprozess länger, so die Organisation am Sonntag auf ihrer Webseite. Zuvor hatte Haalvash am 3. Oktober berichtet, dass Hunderte Einsatzkräfte aus den Fatemiyoun- und Zainebiyoun-Brigaden, den schiitischen Milizen aus Afghanistan und Pakistan, rekrutiert worden seien, um die Proteste in Sistan und Belutschistan niederzuschlagen. Beide Brigaden sind von den iranischen »Revolutionsgarden« geformt und trainiert.

Auch in Sanandadsch, der Hauptstadt der iranischen Provinz Kurdistan aus der Amini stammte, herrschte am Wochenende weiter Unruhe. Die Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtete am Sonntag, dass die Einsatzkräfte auch automatische Schusswaffen gegen die Protestierenden eingesetzt hätten. Das Internet ist in mehreren Städten stark eingeschränkt oder abgeschaltet worden, so dass Nachrichten über die Demonstrationen und die Anzahl von Tötungen erst verzögert an die Öffentlichkeit gelangen.