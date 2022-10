Zwist um Biogas

Jens Büttner/dpa Sechs Großtanks für eine Energiemenge von mehr als 100 Millionen Kilowattstunden (Torgelow, 16.8.2022)

Ausbau von Biogasanlagen, Einsatz von Biomasse – alles für die Stromerzeugung. Unwidersprochen bleibt das nicht. Schon gar nicht, wenn dafür extra angebaute Energiepflanzen – Mais etwa – verwendet würden, sagte Lavinia Roveran am Dienstag zu jW. Auf landwirtschaftlichen Flächen, so die Koordinatorin für Naturschutz und Agrarpolitik beim Deutschen Naturschutzring (DNR), müssten vorrangig Nahrungsmittel angebaut werden. Ferner: Die Flächeneffizienz von Biomasse sei im Vergleich zu Wind- und Solarenergie »um ein Vielfaches« niedriger. Demnach könne beispielsweise je Hektar rund 40mal mehr Strom mittels Solarkollektoren erzeugt werden als durch Mais in einer Biogasanlage. Kurz: Speziell Mais habe als Energiepflanze keine Zukunft, bestätigte die Referentin für Bioenergie beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Claudia Werner, gleichentags gegenüber jW.

Dennoch, räumte Werner ein, sei der Einsatz von Biogas und Biomethan aus der Land-, Wald- und Abfallwirtschaft »die einzig sinnvolle Anwendung von Bioenergie für eine gesicherte Stromversorgung«. Zudem sei Biomasse als flexibel zuschaltbarer Energieträger »für den Ausgleich der volatilen Energieerzeugung aus Wind und Sonne unerlässlich«. Aber: Biodiversität und Klimaschutz hätten dabei stets ganz oben auf der Agenda zu stehen.

Ob das alle so sehen? Fraglich. Druck kommt aus der Branche. Der Fachverband Biogas hatte wiederholt »die umgehende Beseitigung der Restriktionen« im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und im Genehmigungsrecht gefordert. »Bremsklötzer« scheinen nun aus dem Weg geräumt. Bundestag und Bundesrat novellierten zum dritten Mal das Energiesicherungsgesetz (EnSiG 3.0). »Innerhalb der jüngsten EnSiG-Novelle wurden einige unserer Änderungsempfehlungen umgesetzt«, konstatierte Jörg Schäfer vom Fachverband am Dienstag auf jW-Nachfrage. »Doch leider nicht alle.«

Ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte am Dienstag gegenüber jW das Ziel der Novelle: Steigerung der Stromerzeugung aus Biogas und analog dazu Verzicht auf Erdgasverstromung. Und wie? Durch Anreize. Laut EEG erhalten Biogasanlagenbetreiber eine finanzielle Förderung, den »Güllebonus«, wenn ihre Substratmischung aus mindestens 30 Prozent tierischen Exkrementen besteht. Diese Marke kann jetzt unterlaufen werden, ohne den Bonus zu verlieren. Hinzu kommt ein aufgeweichter Immissionsschutz. Betreiber können »für bestehende und für eine flexibilisierte Energieerzeugung ausgelegte Biogasanlagen« ohne Zusatzgenehmigung weiteres Gas aus Biomasse erzeugen. Habecks Sprecher betonte: Diese Regeln seien befristet, würden zunächst nur für 2022 und 2023 gelten.

Biogas, wie hoch ist dessen Anteil am bundesdeutschen Gesamtstromverbrauch? Schäfer vom Fachverband: rund sechs Prozent. Relativ niedrig, oder? »Nur auf den ersten Blick.« Denn: Neuneinhalb Millionen Haushalte ließen sich hierzulande mit Strom aus Biogas versorgen, rechnete Schäfer vor. Und die Mengenpotentiale seien bei »mehrjährigen blühenden Energiepflanzen« für die Biogasproduktion noch nicht ausgereizt. Wichtig ist dem Verbandsvertreter: »Unsere Potentiale ergeben sich ohne weiteren Ausbau sowie ohne zusätzliche Konkurrenz zum Nahrungs- und Futtermittelanbau.« Nur, schon jetzt blühen nach Angaben des Umweltbundesamts auf etwa 13 Prozent des deutschen Ackerlandes Pflanzen für die Biogasproduktion. Anders ausgedrückt: Monokulturen mit engen Fruchtfolgen ohne Artenvielfalt.

Das weiß auch das Bundeskabinett. In der vergangenen Woche präsentierten die Bundesministerien für Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt gemeinsam ihre »Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie« (Nabis). Im Kern geht es um definierte Nachhaltigkeitskriterien und die Nutzungshierarchie bei Biomasse. Das fordern Umweltschützer längst. Rest- und Abfallstoffe, Schnittgut aus der Landschaftspflege zum Beispiel, seien für die energetische Biomassenutzung zu bevorzugen, betonte Roveran vom DNR. Auf eines solle aber verzichtet werden: auf die Verfeuerung von Waldholz, so Werner vom Nabu.