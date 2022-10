Ampelstreit über AKW-Weiterbetrieb

Berlin. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) drängt den Koalitionspartner FDP zum Einlenken im Streit um die drei verbliebenen deutschen Meiler. »Wenn man will, dass die Atomkraftwerke nach dem 31. Dezember noch Strom produzieren können, muss man jetzt den Weg dafür freimachen«, sagte der Vizekanzler dem Spiegel am Dienstag. Wegen der Energiekrise will Habeck zwei Anlagen für den Fall von Engpässen in der Stromversorgung bis ins Frühjahr einsatzbereit halten. Die FDP dringt dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei verbliebenen AKW bis ins Jahr 2024. Parteichef und Finanzminister Christian Lindner hatte dies am Montag nochmal bekräftigt. (dpa/jW)