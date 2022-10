Im Westen nichts Neues

Heiko Rebsch/dpa Demonstranten am Montag in Halle/Saale

Am Montag haben vor allem in den ostdeutschen Ländern erneut Zehntausende gegen Preissteigerungen und die Energiepolitik der Bundesregierung bei – vielfach von rechten Akteuren organisierten – Kundgebungen und Demonstrationen protestiert. Da linke Gruppen und Organisationen derzeit nur vereinzelt und sporadisch mit eigenen Veranstaltungen hervortreten, muss weiterhin offenbleiben, ob es sich hier um eine genuin rechte Mobilisierung handelt – vielerorts sind die von rechts angemeldeten Protestveranstaltungen die einzigen, die überhaupt die Proteststimmung in weiten Teilen der Bevölkerung adressieren.

Ein Schwerpunkt der Proteste war einmal mehr Mecklenburg-Vorpommern, wo nach vorläufigen Polizeiangaben vom Montag abend in mehr als 15 Städten und Gemeinden rund 7.000 Menschen auf die Straße gingen. In Schwerin, wo die Polizei 2.400 Demonstranten zählte, und in Neubrandenburg forderten Redner bezahlbare Energiepreise und Lebenshaltungskosten. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine wurden Friedensverhandlungen, ein Stopp der Waffenlieferungen an Kiew und ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert.

Die Landespolizeidirektion Thüringen sprach in einer in der Nacht zu Dienstag verbreiteten Mitteilung von 36 Versammlungen mit rund 27.000 Teilnehmern in dem Bundesland. Die größten Kundgebungen fanden in kleineren Städten statt, darunter in Pößneck (3.000 Teilnehmer), Leinefelde und Altenburg (jeweils 2.800 Teilnehmer), Saalfeld (2.350 Teilnehmer) und Ilmenau (1.000 Teilnehmer). In Gera, wo in der Vorwoche bei einer von der AfD mitorganisierten Demonstration 10.000 Teilnehmer gezählt worden waren, waren es laut Polizei diesmal 2.000. Alle Versammlungen verliefen laut Polizei »ohne relevante Vorkommnisse«.

Eine Sprecherin der Brandenburger Polizei nannte für das Bundesland gegenüber dieser Zeitung die Zahl von 10.500 Teilnehmern bei 44 »störungsfreien« Versammlungen.

Die Pressestelle des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt nannte auf jW-Anfrage am Dienstag eine Teilnehmerzahl von 11.200 Menschen für das Bundesland. Bei den meisten Versammlungen habe die Zahl der Teilnehmenden jeweils im zwei- bis dreistelligen Bereich gelegen. Die meisten Teilnehmer wurden mit rund 1.350 in Aschersleben gezählt. In der Landeshauptstadt Magdeburg nahmen demnach 950, in Halle/Saale 1.200 Menschen an den Versammlungen teil. Es seien drei Ermittlungsverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Beleidigung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten eingeleitete worden; »größere Störungen« seien auch hier ausgeblieben. Das Ministerium betonte, aufgrund von angeblichen »thematischen Verschmelzungen« keine genaue Abgrenzung der Proteste mit Teuerungs- und Kriegsbezug von solchen vornehmen zu können, die sich gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie richteten.

Das sächsische Innenministerium nannte gegenüber jW für den 10. Oktober 106 Versammlungen mit 27.400 Teilnehmern – auch hier versehen mit dem Hinweis, »dass eine eindeutige Zuordnung der Themen zu einzelnen Versammlungen erschwert oder nicht möglich ist«. Auch finde die Mobilisierung »überwiegend in sozialen Netzwerken« statt, was dazu führe, dass »die Versammlungsbehörden und die Polizei nicht von allen Versammlungen Kenntnis haben«.

Insgesamt haben nach diesen (aller Erfahrung nach zu niedrig angesetzten) Zahlen der Polizei und der Innenministerien damit am Montag in den ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) über 83.000 Menschen demonstriert. Im Vergleich mit den Vorwochen zeichnet sich – soweit überhaupt Daten vorliegen – damit derzeit eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang der Teilnehmerzahlen bei den »Montagsdemos« ab. Eine systematische, programmatisch klare linke Intervention in das Protestgeschehen scheint damit weiterhin möglich zu sein, da die rechten Mobilisierungsversuche bislang keineswegs »übermächtig« sind – sie sind eben oft nur die einzigen.

Insbesondere das einschlägige Demonstrationsgeschehen in West- und Süddeutschland ist derzeit im Vergleich noch sehr überschaubar. Ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums erklärte auf jW-Anfrage am Dienstag, am Vortag hätten an 19 Veranstaltungen mit Bezug zum Thema Preissteigerungen und Energiepolitik insgesamt 1.300 Personen teilgenommen. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, lagen der Pressestelle des Innenministeriums am Dienstag nachmittag keinerlei diesbezügliche Zahlen vor.