Anschlagspläne: 17jähriger vor Gericht

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen 17jährigen erhoben, der im Mai einen rechtsterroristischen Anschlag auf seine Schule in Essen geplant haben soll. Jeremy R. werden nun die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Terrorismusfinanzierung und Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen, wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. R. war am Tag vor dem mutmaßlich geplanten Anschlag festgenommen worden. Er soll vorgehabt haben, Lehrer und »eine größere Anzahl« von Schülern zu töten. Dafür soll er sich Material für Bomben beschafft und sich im Internet über Bombenbau informiert haben. (AFP/jW)