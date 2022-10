Warnungen aus Moskau

picture alliance / imageBROKER Russland behalte sich direkte Gegenmaßnahmen vor, auch solche »asymmetrischer Natur« (Roter Platz in Moskau)

Russland hat die USA vor »asymmetrischen Gegenmaßnahmen« gewarnt, falls der Westen weiterhin die Ukraine militärisch unterstütze. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Dienstag im staatlichen Fernsehen, die USA seien faktisch längst Kriegspartei geworden. Sie unterstützten Kiew nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Daten ihrer Satellitenaufklärung, die zur Zielansprache genutzt würden. Das zeige, wie aktuell die russischen Warnungen vor einem Rüstungswettlauf im All seien.

Lawrow schloss gleichzeitig nicht aus, dass es am Rande des Gipfeltreffens der G20-Staaten in Indonesien im November zu einem Treffen zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Joseph Biden kommen könnte. Russland würde sich einem solchen Vorschlag nicht verschließen. Alle anderslautenden Behauptungen der US-Seite seien »Lügen«. Im übrigen beklagte er, die USA hätten Russland bisher keinerlei ernstzunehmende Vorschläge für eine Beilegung des Konflikts um die Ukraine gemacht. Auch auf inoffiziell vorgetragene Gesprächsangebote sei trotz russischer Offenheit nichts Konkretes aus Washington gefolgt. Lawrows Stellvertreter Sergej Rjabkow sagte gegenüber der Nachrichtenagentur RIA, sollte Washington an seiner indirekten Kriegsbeteiligung an der Seite der Ukraine festhalten, behalte sich Russland direkte Gegenmaßnahmen vor, auch solche »asymmetrischer Natur«.

Unterdessen lehnt es Schweden ab, die Ergebnisse seiner Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 mit Russland zu teilen. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hatte am Montag erklärt, die Ermittlungen seien vertraulich. Es stehe Russland frei, seine eigenen Untersuchungen anzustellen – das betreffende Seegebiet sei nicht mehr gesperrt. Der Westen beschuldigt Russland, die Pipelines sabotiert zu haben, um die Gasversorgung in Europa zu destabilisieren. Moskau weist das zurück und verweist umgekehrt auf NATO-Staaten als mögliche Urheber der Lecks.

Nach mehrwöchiger Verzögerung teilte auch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mit, sie habe Ermittlungen wegen des Verdachts der »verfassungswidrigen Sabotage« aufgenommen.

Führende US-Politiker hatten schon Anfang des Jahres erklärt, sie würden im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine Mittel und Wege finden, um »mit Nord Stream Schluss zu machen«. Präsident Biden hatte dies sogar auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geäußert. Ende September hatte US-Außenminister Antony Blinken die Lahmlegung von Nord Stream 1 und 2 als »strategische Chance für die USA« bezeichnet. Im Sommer hatte in dem betreffenden Teilgebiet der Ostsee das NATO-Marinemanöver »Baltops 2022« stattgefunden, das laut den Veranstaltern dazu diente, »revolutionäre Neuerungen bei der Minenräumtechnik« zu erproben.

Am vergangenen Donnerstag legte der US-Thinktank Center for Strategic and International Studies ein Papier vor, in dem der NATO dazu geraten wird, unabhängig von der Urheberschaft an dem Pipelineattentat weitere »hybride Angriffe« Russlands zum Bündnisfall zu erklären. Dazu sei kein weiterer Sabotageakt von seiten Moskaus erforderlich: Es reiche, wenn die jetzt im Kreis der NATO-Staaten geführten Ermittlungen hinreichende Hinweise auf eine russische Täterschaft erbrächten.