Zwei Lager

Bernd Günther/IMAGO

Mit 40 Prozent Nichtwählern lag Niedersachsen im Durchschnitt der Landtagswahlen dieses Jahres – mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen. Dort hatten am 15. Mai lediglich 55,5 Prozent der Stimmberechtigten teilgenommen, in einigen Bezirken Kölns – den ärmsten – waren es etwas mehr als 20 Prozent. Die Grünen holten in Vierteln der Wohlhabenden erstmals sieben Direktmandate und verdreifachten ihren Stimmenanteil landesweit auf fast 18 Prozent. Soziale Spaltung und der Zerfall der Gesellschaft zeigen sich weniger in Wahlresultaten als in der Entscheidung, wer noch seine Stimme abgibt und wer nicht. In »besseren« Vierteln tun das überdurchschnittlich viele, in »schlechteren« wenige. Die PR-Strategen der Bundestagsparteien verzichten dort auf Wahlwerbung.

Die AfD, die in Nordrhein-Westfalen mit 5,2 Prozent gerade noch in den Landtag rutschte, ist seit Sonntag aus der zeitweiligen Stagnation in westdeutschen Bundesländern heraus. Sie holte mit 10,9 Prozent fast fünf Punkte mehr als 2017 mit 6,2 Prozent.

Das Konglomerat aus Rechten und Faschisten war die einzige Partei, die im Wahlkampf den Zusammenhang zwischen sozialer Krise, Existenzsorgen und Kriegspolitik, insbesondere zwischen dem Wirtschaftskrieg der Bundesregierung und der Energiepreisexplosion, benannte. Das hat sich ausgezahlt. Es bleibt irrational, diesen politischen Wurmfortsatz des deutschen Kapitals zu wählen, aber Widerspruchsverarbeitung im Imperialismus verläuft auch in der Arbeiterklasse in solchen Bahnen, wenn eine linke Alternative fehlt. In der Wahlanalyse von Horst Kahrs (Rosa-Luxemburg-Stiftung) hieß es am Montag, auch in Niedersachsen sei »die AfD in der quantitativ eher kleinen Gruppe der sich an der Wahl beteiligenden erwerbstätigen Arbeiter mit 26 Prozent außerordentlich stark geworden«. Sie lag damit zwischen SPD (28 Prozent) und CDU (23 Prozent). Wahlentscheidend seien die Arbeiterinnen und Arbeiter in Rente gewesen, die zu 45 Prozent für die SPD und mit fünf Prozent für die AfD stimmten. Die höchsten Zuwächse erzielte die AfD demgemäß in der Industrieregion zwischen Salzgitter (18,4 Prozent bei plus 4,7 Prozentpunkten) und Gifhorn Nord/Wolfsburg (16,8 Prozent bei plus 9,5 Prozentpunkten) sowie in Ostfriesland um Emden herum.

Möglich wurde das auch, weil eine linke Alternative fehlt – bundesweit und in Niedersachsen. Das Linke-Wahlprogramm dort enthielt zwar eine Absage an die »180-Grad-Wende der bundesdeutschen Außenpolitik über Nacht sowie das damit verbundene größte Aufrüstungsprogramm der Nachkriegszeit« – immerhin. Dazu aber, dass Hochrüstung und die Bedrohung von Millionen Menschen mit Armut ein- und dieselbe Politik sind – kein Wort. Wer im Bundestag als Linke-Abgeordnete »Wirtschaftskrieg« sagt, wird in einer Weise abgewatscht, die selbst für den Intrigantenstadl PDS/Die Linke ein neues Maß an Schikane bedeutet. Wenn dann noch Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank am Wahlabend in der ARD-Sendung »Berliner Runde« mitteilt, die 2,7 Prozent seiner Partei lägen »über den Werten der schlechtesten Umfragen«, ist ein Maß an Realitätsverlust und Schönfärberei erreicht, das selbst im hiesigen parlamentarischen Kretinismus seinesgleichen sucht. Das Linke-Führungspersonal will mit aller Macht linksliberaler Flügel des politischen Establishments sein und wird von den Bürgermedien aus Dank auch so ins Schaufenster gestellt. Wahlkatastrophen werden da zur »Strategie«, der Untergang wird lustvoll vorangetrieben.

Eine Partei des Protests oder gar Widerstands ist diese Partei für große Teile der Bevölkerung nicht, wahrgenommen wird sie wie die Regierungsparteien und die CDU/CSU. Nichtwähler gehen zwar aus verschiedensten Gründen nicht zur Abstimmung, in der ARD aber bekannte sich live am Sonntag ein niedersächsisches SPD-Mitglied – ein von Dieselpreisen getroffener Spediteur – zur Wahlverweigerung. Er mag nicht repräsentativ sein, aber seine Haltung bedeutet einen größeren Bruch mit dem politischen System als ein Votum für die AfD-Demagogen. Die Rechten und die Nichtwähler bilden zusammen in der Bundesrepublik stabil ein Lager, das auch in Niedersachsen mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten umfasst.

Auf der anderen Seite hat sich der Block der »Zeitenwende«-Parteien plus Anhängsel Linkspartei, deren Bundestagsfraktion mit großer Mehrheit die Hand für die Kriegskredite heben wollte, herausgebildet. Auch in Niedersachsen umfasst dieses Lager etwa die Hälfte der Wählerschaft.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der Wahlsieger, gab sich am Sonntag besorgt wegen der »Existenzsorgen« in der Bevölkerung. Richtig, vorerst geht es »nur« um Sorgen, noch nicht um blanke Not. Das dürfte der Grund dafür sein, dass das Wahlergebnis so ausfiel wie im wesentlichen angekündigt – mit einigen Anlässen für schwachen Optimismus: die FDP nicht im Landtag, die Grünen im Vergleich zu den Umfragen, in denen sie bis zu 22 Prozent erreichten, bei 14 Prozent gestoppt – man könnte fast auf Vernunft hoffen.

Wahlen ändern nichts an den Verhältnissen, aber was sie an Stimmungen signalisieren, drückt die extrem werdende soziale Polarisierung in diesem Land aus.