»Mist und Gülle effizienter nutzen und verteilen«

Arnulf Hettrich/IMAGO Heikles Thema: Natürliche oder synthetische Nährstoffe für Pflanzenkulturen (Dornstadt, 10.6.2022)

Die Düngemittelindustrie gilt als energieintensiv, benötigt Erdgas als Rohstoff und Energiequelle gleichermaßen. Die Kostenexplosion auf den Energiemärkten und Einschränkungen durch eine verschärfte Pestizidverordnung verknappen das Angebot und reduzieren den Einsatz von Dünger. Folglich erwarten einige Bauernverbände weniger Erträge in der Landwirtschaft und sehen gar die Ernährungssicherheit hierzulande in Gefahr. Teilen Sie diese Einschätzung?

Nein. Es gibt keine Hinweise darauf, warum aktuell oder in absehbarer Zukunft in Deutschland eine Mangellage existieren sollte. Auch die EU-Kommission und das Bundeslandwirtschaftsministerium haben bestätigt, dass die Versorgung mit Lebensmitteln in der EU sichergestellt ist. Problematisch wird es indes, wenn wir durch immer mehr Dünger und Pestizide Böden vergiften und Ökosysteme zerstören. Wenn bestäubende Insekten und Fressfeinde von Schädlingen wegfallen, brechen auch die uns versorgenden Ökosysteme zusammen. Dann bekommen wir tatsächlich ein sehr reales Problem mit der Ernährungssicherheit.

Gut, das ist der Befund. Und was folgt daraus?

Um Ernährungssicherheit gewährleisten zu können, müssen wir raus aus diesem Einbahnstraßendenken und rein in ein Wirtschaften in Kreisläufen. So könnten auch die anhaltend hohen Stickstoffüberschüsse in den Böden reduziert werden. Zwar mag sein, dass wir dann vereinzelt weniger Ertrag pro Fläche in Kauf nehmen müssen. Aber wenn wir durch ökologischeres Wirtschaften nachhaltiger mit den Flächen umgehen und Nahrungsmittel vorzugsweise auf den Teller statt in den Trog oder Tank legen, können wir die Ernährungssicherheit durch eine Stabilisierung von Agrarökosystemen sogar steigern. Hinzu kommt: Angesichts der Preisentwicklung für Betriebsmittel und angesichts der gestörten Lieferketten muss die Landwirtschaft sowieso künftig noch viel stärker in Kreisläufen betrieben werden.

Stichwort »Kreislaufwirtschaft«. Wie funktioniert das?

Der ökologische Landbau zeigt auf, wie eine Kreislaufwirtschaft funktionieren kann. So reduziert ein geschlossener Nährstoffkreislauf mit vielfältigen Fruchtfolgen, dem Anbau von stickstoffbindenden Hülsenfrüchten und dem Einsatz organischen Düngers die Abhängigkeit von externen Inputs und somit auch die Abhängigkeit von Düngeimporten. Konkret führt das dazu, dass Pflanzen aus dem Ökolandbau durch Sonnenenergie gefüttert werden, während der konventionelle Landbau immer mehr Kunstdünger verwendet, der energieaufwendig hergestellt wird, weil er dem Erdöl seine Energie erhält.

Düngemittelhersteller drosseln aufgrund der Situation ihre Produktion oder stellen diese gar an bestimmten Standorten in Deutschland bzw. der EU ein. Wie sehen Sie das: Werden Landwirtinnen und Landwirte künftig vermehrt Düngemittel importieren, möglicherweise aus Ländern, in denen bestimmte Umweltstandards nicht gelten?

Aktuell importiert Deutschland vorrangig aus EU-Ländern. Aber die Herstellung von synthetischem Mineraldünger verursacht einen immensen ökologischen Schaden. Man betreibt einen enormen Energieaufwand auf Basis von Verbrennung fossiler Energieträger. Daher ist es ja so wichtig, den übermäßigen Düngemitteleinsatz zu reduzieren.

Welche Alternativen gibt es aus Ihrer Sicht zum Einsatz von synthetischem Dünger?

Ganz klar, der vorhandene Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung, also Mist und Gülle, muss deutlich effizienter genutzt und verteilt werden. Ferner muss der bereits erwähnte Anbau von stickstoffbindenden Hülsenfrüchten, von Leguminosen stärker betrieben werden. Ein weiterer zentraler Punkt ist folgender: Futtermittel und Energiepflanzen machen beim Anbau hierzulande rund 74 Prozent der Ackerflächen aus. Hier sehe ich ein großes Potential für eine Stärkung der Ernährungssicherheit und zugleich einer stärkeren Unabhängigkeit von Mineraldüngern.