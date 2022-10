Benko macht platt

imago images/Arnulf Hettrich Hat keine Zukunft: Das Galeria-Karstadt-Kaufhof-Gebäude in der Stuttgarter Eberhardstraße wird abgerissen (28.7.2021)

Hiobsbotschaften gehören für die Belegschaften bei Galeria zum täglichen Brot. Das langsame Sterben der großen deutschen Kaufhausketten, von denen nach der Fusion von Karstadt mit Kaufhof vor drei Jahren nur mehr eine übrig ist, war begleitet von drastischen Arbeitsplatzverlusten und immer wieder neuen Entbehrungen für die Beschäftigten. Mit der einseitigen Kündigung des 2021 mit Verdi vereinbarten Sanierungstarifvertrags durch die Geschäftsleitung ist jetzt die nächste Eskalationsstufe gezündet. Die Dienstleistungsgewerkschaft schimpfte am Freitag nach Bekanntwerden des Vorgangs über den »Gipfel der Verantwortungslosigkeit« seitens des Managements sowie der Eigentümergesellschaft Signa mit René Benko an der Spitze. »Eine wirtschaftlich schwierige Situation kommt nicht über Nacht«, äußerte sich Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

Tatsächlich stand der Neustart von Galeria von Beginn an unter keinem guten Stern. Kaum war die Vermählung von Karstadt und Kaufhof vollzogen, sorgte die Pandemie für heftige Umsatzeinbrüche. Im April 2020 meldete der Konzern ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an, in dessen Gefolge Gläubiger auf mehr als zwei Milliarden Euro verzichteten, die Zahl der Warenhäuser von 172 auf 131 sank und Tausende Mitarbeiter ihren Job verloren. Die Verkaufszahlen erholten sich trotzdem nicht, weshalb der Bund 2021 über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ein Darlehen über 460 Millionen Euro gewährte sowie im vergangenen Januar Staatshilfen von 220 Millionen Euro zuschoss. Kurz darauf schlugen dann die unter anderem durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Rekordinflation und die horrend gestiegenen Energiekosten voll auf den Einzelhandel durch und drohen die Geschäfte auf noch unabsehbare Zeit zu verhageln. Ein am Montag vom Handelsblatt zitierter »Insider« sprach wegen der schwachen Kundenfrequenzen von rückläufigen Erträgen bei Galeria im zweistelligen Bereich.

Von der Kündigung des sogenannten Integrations- und Überleitungstarifvertrags verspricht sich die Chefetage, »das Unternehmen wieder insgesamt nachhaltig zu stabilisieren«. In der Konsequenz ziehe dies ein Einfrieren der Vergütungen auf dem aktuellen Lohnniveau sowie die »Verpflichtung« mit Verdi nach sich, »den Tarifweg nunmehr an die neue Situation anzupassen«. Das ursprünglich bis 2024 befristete Vertragswerk sicherte nicht nur den Erhalt von Standorten, sondern auch Entgeltsteigerungen für die Beschäftigten analog zum Flächentarif im Einzelhandel. Ferner sah es den Anschluss betriebsbedingter Kündigungen sowie die verbindliche und vollständige Rückkehr in die Flächentarifverträge ab Januar 2025 vor. All das stehe laut Nutzenberger nun in Frage. Die Rettung liege jetzt in der Hand des Managements und des Eigentümers, beschied die Gewerkschafterin, die einst selbst bei Karstadt in Ausbildung war.

Die Konzernführung beruft sich bei ihrem Schritt auf eine Klausel, die einen Ausstieg vor dem Hintergrund außergewöhnlicher ökonomischer Umstände ermöglichen soll. Schon in den Vorwochen sollen alle Möglichkeiten zum Sparen ausgereizt worden sein. Dazu zählten ein Einstellungsstopp, die Überprüfung aller Bestellungen und Anschaffungen und eine Senkung der Temperatur in den Geschäften. »Wenn kein Wunder geschieht, wird das Unternehmen noch einmal frisches Geld brauchen«, heißt es laut Handelsblatt aus Aufsichtsratskreisen. Wahrscheinlich wäre in diesem Fall einmal mehr die Bundesregierung der Adressat und nicht der Eigner. Alternativ könnte freilich auch dieser neue Kredite bewilligen. Benkos im Immobiliensektor tätige Signa-Gruppe hatte 2021 einen Gewinn nach Steuern von 1,1 Milliarden Euro eingefahren.

Offenbar liegt der Kaufhauskette auch bei der eingeleiteten Modernisierungskampagne weit hinter Plan. Nach dem Konzept »Galeria 2.0« sollen mittelfristig 50 bis 60 Häuser komplett umgebaut und der Rest in Teilen renoviert werden. Nach drei Neueröffnungen im Oktober 2021 passierte ein knappes Jahr lang gar nichts. Es zeichnet sich ab, dass damit auch die Zusage, 700 Millionen Euro in das Unternehmen zu investieren, nicht erfüllt wird. Auch vor diesem Hintergrund stehen Verdi harte Verhandlungen ins Haus.