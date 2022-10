Bahn-Sabotage »politisch motiviert«

Bochum. Der Polizeiliche Staatsschutz geht im Fall der Bahn-Sabotage vom Wochenende von einer »politisch motivierten Tat« aus. Das sagte ein Polizeisprecher in Bochum am Montag gegenüber dpa. Man habe »eine größere Ermittlungsgruppe beim Staatsschutz gebildet, die mit Hochdruck daran arbeitet, die Hintergründe der Tat zu klären«. Der Bochumer Staatsschutz ermittelt zum Tatort in Herne. Am Sonnabend morgen wurde die Kabelinfrastruktur der Bahn in Berlin und Herne empfindlich beschädigt, zeitweilig fiel der Zugverkehr in einem großen Teil Norddeutschlands aus. Laut Polizei sind in Herne in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr mehrere Kabel im Bereich des Bahnhofs durchtrennt worden. (dpa/jW)