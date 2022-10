Die üblichen Verdächtigen

Moritz Frankenberg/dpa Standbild: ICE am Hauptbahnhof Hannover nach der Sabotage an zwei Glasfaserkabeln (8.10.2022)

»Eskalation« titelte Bild am Sonntag in großen Lettern und warf den Terroranschlag auf die Krim-Brücke mit zwei Sabotageakten zusammen, die am Samstag vormittag für einen Ausfall des gesamten Zugverkehrs im Norden der Bundesrepublik gesorgt hatten. Etwas weniger dreist spekulierten die Leitmedien. So berief sich der Berliner Tagesspiegel auf »Sicherheitskreise«, die hinter dem Durchtrennen zweier Knotenpunkte der Digitalkommunikation der Deutschen Bahn »Linksextremisten oder den russischen Geheimdienst« vermuteten. Das Blatt fügte hinzu: »Es wäre Putin zuzutrauen, dass er Angst und Unsicherheit in Deutschland verbreiten wolle.«

Tatsächlich ergaben die Fakten keinen Anhaltspunkt für solche Vermutungen. Am Sonnabend waren in ganz Norddeutschland der Personenfernverkehr, der Regionalverkehr und der Güterverkehr für mehrere Stunden ausgefallen. In den großen Bahnhöfen herrschte Ratlosigkeit. Die »Infopoints« der Bahn wurden von gestrandeten Reisenden belagert, im Hamburger Hauptbahnhof war die Schlange mehrere hundert Meter lang. »Ich fahre zu einem Klassentreffen nach Mannheim und muss jetzt sehen, wie ich da hinkomme«, sagte ein Reisender gegenüber junge Welt. Er wolle die S-Bahn nehmen und sehen, wie er weiterkomme. Andere Reisende wichen auf Bus oder Taxi aus oder ließen sich privat mit dem Auto abholen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verkündete, es seien Kabel »mutwillig und vorsätzlich durchtrennt worden, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind«. Tatsächlich waren am frühen Morgen am Karower Kreuz in Berlin und in Herne (NRW) sogenannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt worden. Das führte zu einem Ausfall des digitalen Funkverkehrs der Bahn. Auch das Backup-System fiel aus. Der Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen – in alle Richtungen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag der dpa sagte.

Aus der Gerüchteküche meldete sich der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, und sprach vom »Zeitalter der hybriden Kriegsführung«. Der SPD-Fraktionsvize Detlef Müller forderte, die Technik müsse beim Neubau und der Sanierung von Strecken »zugriffssicher verlegt werden«. Politiker von Bündnis 90/Die Grünen erneuerten ihre Forderung, Mittel aus dem 100 Milliarden Euro schweren Bundeswehr-»Sondervermögen« für den Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland zu verwenden.