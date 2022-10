Nichtwähler räumen ab

Bernd von Jutrczenka/dpa Wirkt ein bisschen gelangweilt: Stephan Weil am Sonntag bei der SPD-Wahlparty in Hannover

Die FDP strauchelt, die Bäume der Grünen wachsen nicht mehr in den Himmel, die AfD profitiert wahlpolitisch von der Teuerungskrise, die Linkspartei überhaupt nicht: Das sind die wesentlichen Ergebnisse der niedersächsischen Landtagswahl vom Sonntag. SPD-Ministerpräsident Stephan Weil konnte sich freuen – die SPD wurde bei minimalen Verlusten erneut stärkste Partei. Weil steht vor seiner dritten Amtszeit als Ministerpräsident und schickt sich damit an, es CDU-Mann Ernst Albrecht gleichzutun, der das nordwestdeutsche Flächenland zwischen 1976 und 1990 14 Jahre lang führte. Er wird wohl auch seine »Wunschkoalition« mit Bündnis 90/Die Grünen bekommen. Über 81 von 146 Sitzen verfügen die beiden Parteien dann, eine komfortable Mehrheit im Landtag. Die bislang mitregierende CDU darf im Gegenzug auf der Oppositionsbank Platz nehmen. Ihr Landeschef, der bisherige Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, hatte noch am Sonntag seinen Rücktritt angekündigt.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam die SPD auf 33,4 Prozent (2017: 36 Prozent) und ist damit deutlich stärkste Partei. Die CDU verlor über fünf Prozentpunkte und kam mit 28,1 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als 60 Jahren. Die Grünen erzielten mit 14,5 Prozent (2017: 8,7 Prozent) ihr bislang bestes Ergebnis in Niedersachsen, jubilieren aber eher verhalten, weil die Umfragen noch vor wenigen Monaten deutlich mehr versprochen hatten. Die FDP scheiterte mit 4,7 Prozent an der Fünfprozenthürde. Die AfD gewann deutlich dazu und schaffte mit 10,9 Prozent ein zweistelliges Ergebnis.

Die Linkspartei setzt ihre lange Niederlagenserie fort. Einige Umfrageinstitute hatten die Partei zuletzt bei vier Prozent gesehen; so ein Ergebnis im »schwierigen Niedersachsen« wäre im Karl-Liebknecht-Haus wahrscheinlich als Erfolg verkauft worden. Mit 2,7 Prozent unterbot man aber nun das Ergebnis von 2017 (4,6 Prozent) deutlich und zog erneut nicht in den Landtag ein. Der Partei gelingt es nicht, ihr in allerlei Studien belegtes Wählerpotential bei armen Haushalten abzurufen, die sich überwiegend unter den 40 Prozent Nichtwählern wiederfinden. Politisch kann den Frust über die Preisexplosion und die Energiekrise bislang allein das rechte Lager in Stimmen umsetzen. Der kurze Auftritt von Linke-Koparteichefin Janine Wissler in der Berliner Parteizentrale wenige Minuten nach der Prognose um 18 Uhr ließ vor allem Ratlosigkeit erkennen.

Sozialdemokraten und Grüne wollen nun schnell Nägel mit Köpfen machen und in Verhandlungen über eine Koalition einsteigen. »Ich gehe davon aus, dass wir nach dem Ergebnis gestern eine rot-grüne Landesregierung haben werden«, sagte Weil am Montag in Berlin. Ähnlich äußerte sich in Hannover auch die Grünen-Landesvorsitzende Anne Kura. Das Ergebnis der Landtagswahl sei ein »klarer Auftrag« zur Regierungsbildung, sagte sie. Noch in der laufenden Woche wollten SPD und Grünen erstmals zusammenkommen.

Bei den Wahlverlierer CDU und FDP rumort es unterdessen. Neben Althusmann hat auch CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer seinen Rücktritt angekündigt. In Berlin setzte CDU-Chef Friedrich Merz den Bundesgeschäftsführer der Partei vor die Tür. Niedersachsens FDP-Generalsekretär, der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle, ermahnte seine Partei, nach der Pleite bei den Landtagswahlen die Ampelkoalition nicht zu gefährden. Schließlich habe der russische Präsident Wladimir Putin das Ziel, »Chaos in den Demokratien« anzurichten. Das »Regierungshandwerk« müsse besser werden, die FDP aber in der Koalition verbleiben. Für den »Koalitionsfrieden« in Berlin ist das Scheitern der FDP an der Fünfprozenthürde jedenfalls nicht zuträglich. Insbesondere inszenierte Krisen und Spannungen im Verhältnis von Liberalen und Grünen dürften sich in den kommenden Wochen und Monaten häufen – vor allem mit Blick auf eine mögliche Zuspitzung der Energiekrise im Winter, mögliche weitere Entlastungsmaßnahmen, den Streit um die Atomkraft und die Schuldenbremse.

Die Landtagswahl vom Sonntag war die letzte Landtagswahl im laufenden Jahr. Erst im Mai 2023 wird wieder in einem Bundesland gewählt – in Bremen. Die nächsten Wahlen finden im Herbst 2023 in Bayern und Hessen statt.