Ostrock mit 60/40-Quote

imago/Volker Preußer Frisch versendet aus dem Thüringer Wald: Die größten Hits des Ostens

Am Tag der Deutschen Gemeinheit ist auf DAB+ in Thüringen das erste kommerzielle Ostrockradio auf Sendung gegangen. Die Welle wurde Antenne Ostalgie getauft und gehört zu den 15 digitalen Programmen, die von Antenne Thüringen ausgestrahlt werden. Gespielt wird 24 Stunden täglich ein Mix aus »den größten Hits des Ostens« und Westoldies der sechziger bis achtziger Jahre nach der berühmten Quote »60/40«, also auf zwei Nummern aus der DDR folgt eine aus dem Nichtsozialistischen Popmusikgebiet. Beim Selbstversuch habe ich zwischen zu vielen und zu sehr nölenden Jingles Musik von City, den Zöllnern, Juckreiz, Manfred Krug, Holger Biege, Silly und der Stern-Combo Meißen gehört, aber auch Abgefahrenes wie »10 böse Autofahrer« von MTS (»Den Weg nach Hause von der Kneipe schafften nur noch vier«). Für das Musikprogramm verantwortlich ist ausnahmsweise kein eingeflogener Berater, sondern Norbert Radig, der immer noch aktive Bandleader der früheren Ostrockformation Pur – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen jüngeren Westband. Was erstaunt, ist die große Titelauswahl, anders als sonst beim Privatradio rotieren nicht alle zwei Stunden dieselben Nummern. Gewagt der Name einer Rubrik, die zum Beispiel darüber aufklärt, dass Schulbücher in der DDR kostenlos waren. Sie heißt: »War doch nicht alles Scheiße.« So kann man das natürlich auch ausdrücken.

Diese Woche im Empfänger: der ARD-Radio-Tatort »Kein Koks für Niemand«. Im Bremer Güterverkehrszentrum wird eine Leiche gefunden, und schon bald steht fest: Der Mann ist tot! Der vierte Fall für das Ermittlerduo Yelda Üncan und Johnathan Brooks (RB 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Fr., 19 Uhr und So., 14 Uhr, RBB Kultur, 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, Sa., 19.05 Uhr, SWR 2, 17.04 Uhr, SR 2, So., 19 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21 Uhr, Bremen 2, 22 Uhr, MDR Kultur). HR 2 Kultur präsentiert in diesen Tagen alle Autoren auf der Shortlist für den »Deutschen Buchpreis 22«: Mi., 9.04 Uhr Fatma ­Aydemir (»Dschinns«), 14.30 Uhr Jan Faktor (»Trottel«), Do., 9.04 Uhr Kim de l’­Horizon (»Blutbuch«), 14.30 Uhr Daniela Dröscher (»Lügen über meine Mutter«), Fr., 9.04 Uhr Kristine Bilkau (»Nebenan«) und 14.30 Uhr Eckhart Nickel (»Spitzweg«).

In den »Radiogeschichten« erleben wir in »Man beschuldige niemanden« von Julio Cortázar einen Pullover, der verrückt geworden ist (Do., 11.05 Uhr, Ö 1). RBB Kultur beginnt am Freitag mit der 30teiligen Lesung aus »Die Elixiere des Teufels« von E. T. A. Hoffmann, eingesprochen von Peter Matić (RBB 2015, Fr., 11.10 und 22.25 Uhr). Im »WDR-3-Kulturfeature« wird »Der wilde Hartwig« porträtiert, gemeint ist der Leipziger Maler Ebersbach, der demonstrativ eigene Bilder verbrannt hat (Sa., 12.04 Uhr und So., 15.04 Uhr).

Für den Samstag abend schlagen wir Benjamin Brittens gruselige Kammeroper »The Turn of the Screw« vor, aufgeführt am 9.9. vom Budapest Festival Orchestra unter Leitung von Iván Fischer (Sa., 19.05 Uhr, DLF). Oder die Hörspielserie »Die Experten« nach dem preisgekrönten Krimi von Merle Kröger, die die Deutschlandradios in fünf Teilen senden werden (DLF Kultur/NDR 2022, Sa., 20.05 Uhr, DLF und So., 18.30 und Mo., 22.03 Uhr, DLF Kultur). Zwei Geschichten vom Dschungelbuch-Kipling über ein Kamel und einen Walfisch bringt die »Lauschinsel« am Sonntag morgen (HR 2017, So., 8.04 Uhr, HR 2 Kultur). Und das SWR-2-Feature erzählt von »Hemingways Insel«, einem künstlichen Miniatoll in der Karibik, auf dem Ernest Hemingways Bruder Leicester 1964 den Staat Neu-Atlantis ausgerufen hat (So., 14.05 Uhr).