Jom Kippur: Fenster von Synagoge beschädigt

Hannover. In Hannover ist offenbar während des Gottesdienstes zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur eine Scheibe der Synagoge in der Haeckelstraße eingeworfen worden. Zunächst konnte die Polizei keinen Stein oder ähnliches finden, berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung am Donnerstag online. Einer Sprecherin zufolge werde weiter danach gesucht. Der Staatsschutz ermittele. (jW)