Zehn Jahre O-Platz

Florian Boillot Besetzerinnen und Bürgerrechtlerin: Gemeinsam kritisieren sie die Asylpolitik der BRD (Berlin, 6.10.2022)

Das blau-weiß gestreifte Zirkuszelt ist gerappelt voll an diesem Donnerstag morgen auf dem Oranienplatz, auch O-Platz genannt, in Berlin-Kreuzberg. Es wird laut geschrien und geklatscht, als die Sprecherinnen vorgestellt werden und auf dem mit bunten Tüchern bedeckten Podium Platz nehmen. In diesen Tagen jährt sich die Besetzung des Platzes durch Geflüchtete zum zehnten Mal. Der Verein »International Women* Space« e. V. (IWS) hat zu einer Pressekonferenz zum Thema »rassistischer Umgang mit BIPoC-Geflüchteten« eingeladen. Die Abkürzung steht für »Black, Indigenous and People of Color«. Mit der US-amerikanischen Bürgerrechtlerin Angela Davis kündigte sich prominenter Besuch an.

Nach dem Selbstmord des iranischen Asylsuchenden Mohammed Rahsapar in einem Lager in Würzburg 2012 hatten sich zahlreiche andere Bewohner des Heims aus Protest gegen die deutsche Asylpolitik entschlossen, die etwa 600 Kilometer nach Berlin zu Fuß zu gehen – auch, um gegen die sogenannte Residenzpflicht zu demonstrieren, die es Asylsuchenden verbietet, den Landkreis oder das Bundesland, in dem sie gemeldet sind, zu verlassen. Als sie in der Hauptstadt angekommen waren, besetzten sie den Oranienplatz und später auch die Gerhart-Hauptmann-Schule in der Ohlauer Straße. Über zwei Jahre lang lebten dort mehr als 200 Menschen, 2014 folgte die Zwangsräumung des Camps auf dem O-Platz.

Napuli Langa, im heutigen Südsudan geboren, weigerte sich 2014 aus Protest gegen die Räumung fünf Tage lang, von einem Baum zu klettern. Nun neben Angela Davis und IWS-Mitgründerin Jennifer Kamau sitzend, fragte Langa in Richtung Pressevertreter und Zuschauer: »Angela Davis kommt einen langen Weg aus den USA hier her, um uns ihre Solidarität zu zeigen. Was ist mit Euch? Wann kämpft ihr für den O-Platz und für die Rechte von Menschen auf der Flucht?« Sie weist auf die Forderungen des Vereins hin, die seit 2012 leider noch immer aktuell seien: Die Abschaffung der Residenzpflicht, die Abschaffung aller Flüchtlingslager, den Stopp aller Abschiebungen und ein Recht auf Arbeit und Studium. Sie hoffe, die Medienvertreter seien nicht nur wegen Angela Davis hier, sondern wegen des Unrechts, das flüchtenden Menschen passiere.

Über die Rolle der politisch Verantwortlichen, speziell von Bündnis 90/Die Grünen, sagte Langa am Donnerstag gegenüber junge Welt: »Die Räumung vor acht Jahren startete mit den Regierungsbeteiligten, also auch den Grünen. Wir, die Bewegung, haben nichts mit ihnen zu tun. Unserer Bewegung wird nicht enden!« Der geschäftsführende Ausschuss von Bündnis 90/Die Grünen Friedrichshain-Kreuzberg äußerte sich bis jW-Redaktionsschluss nicht zu ihrem Vorgehen.

Ein Thema der Sprecherinnen ist der ungleiche Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Weiße Geflüchtete mit ukrainischer Staatsangehörigkeit würden anders behandelt als nichtweiße Geflüchtete. Sie fordern, dass sogenannte Drittstaatenangehörige und Staatenlose, die früher in dem osteuropäischen Land lebten, Gleichberechtigung und Schutz nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes sowie das Recht zu studieren, zu arbeiten und Bleiberecht in der Bundesrepublik erhalten.

Als Davis spricht, wird es still im Zelt. Alle hören gebannt zu: »Die Selbstermächtigung, die hier vor zehn Jahren passiert ist, repräsentiert, was überall auf der Welt passieren sollte«, sagt Davis und fügt hinzu, wie inspiriert sie seit ihrem ersten Besuch auf dem O-Platz 2015 von der Kraft dieser Bewegung sei. Eine lange und besondere Geschichte verbindet diese Zeitung mit der linken US-Professorin. An der Aktion »Eine Million Rosen für Angela Davis« hatten sich 1971 Tausende Leserinnen und Leser der Jungen Welt beteiligt. Zu Davis’ 27. Geburtstag hatten Jugendliche eine Flut von Postkarten und Rosen an die Bürgerrechtlerin gesandt, die damals in den USA hinter Gittern saß und der die Todesstrafe drohte. Davis wusste um die Bedeutung der internationalen Aufmerksamkeit für ihren Freispruch und dankte ihren Unterstützern. 2005 war sie Referentin auf der X. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz.