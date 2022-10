Nachschlag: Anarchie im Anzug

Universal Pictures/Illumination Entertainmen Gru mit seinen Handlangern, zwei der Minions

Es gibt wohl wenige Filme, bei deren Witzen Erwachsene wie Kinder gleichermaßen laute Lachsalven ausstoßen. Und lange genug haben alle auf den zweiten Teil der Minions (den fünften, wenn man die »Einfach unverbesserlich«-Reihe dazuzählt) gewartet, dessen Start pandemiebedingt jahrelang verschoben wurde. Diesmal geht es zurück in die 70er, der zwölfjährige Gru (glücklicherweise weiterhin mit sympathischem russischen Akzent sprechend) möchte Superschurke werden und sich der Bande der »Fiesen 6« anschließen. Das klappt zwar nicht, aber es wird gewohnt rasant, slapstickmäßig und chaotisch, wenn die kleinen Minions ihrem pubertären Anführer huldigen. Die gelben Eierköpfe mit unverständlichem Sprachmix haben bei Filmvorführungen im Sommer übrigens mit Unterstützung von Social Media den anarchischen Trend #gentleminions ausgelöst: Jugendliche stürmten in Schlips und Kragen die Kinos und benahmen sich so daneben, dass einige Kinos ein Anzugverbot einführten. (mme)