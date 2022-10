Russland austesten

Uncredited/AP/dpa Löscharbeiten auf der Krim-Brücke am Sonnabend

Seitdem Wladimir Putin am 21. September öffentlich erklärt hat, seine Drohung mit dem Einsatz russischer Atomwaffen im Falle einer Verletzung der territorialen Integrität seines Landes sei »kein Bluff« (jW vom 23.9.), hat der kollektive Westen ein Problem. Er hält Putins Ankündigung offenbar doch für einen Bluff, zumindest nimmt niemand in Kiew, Washington oder Berlin die Drohung zum Anlass, die Feindschaftserklärung gegenüber Russland zu überdenken. Annalena Baerbock gibt sich sogar demons­trativ unbeeindruckt.

Die logische Folge für alle diejenigen, die den Krieg weiterführen und die russische Warnung an sich abperlen lassen wollen, ist, die russische Entschlossenheit auszutesten. Mit immer neuen Provokationen, immer näher an dem, was in der russischen Atomdoktrin als Voraussetzung für den Einsatz nuklearer Waffen steht: die »existenzgefährdende Bedrohung« des russischen Staates. Diese Einschränkung hat Putin im September übrigens nicht wiederholt, ebenso wenig die ebenfalls in der Atomdoktrin enthaltene Verpflichtung, Nuklearwaffen niemals als erster einzusetzen. Auch er hat also den Einsatz erhöht.

In dieses Szenario passt der Angriff auf die Krim-Brücke ziemlich genau. Sie ist zwar nach russischer Lesart russisches Territorium, aber die Explosion fand kurz vor dem westlichen Rand der Brücke statt, über dem, was die Ukraine nach ihrer Sicht noch als ihre Hoheitsgewässer einfordern kann. Jetzt muss sich Russland also entscheiden, was es macht: Hält es an seiner Rechtsauffassung fest – dann wäre es eine Verletzung der territorialen Integrität Russlands gewesen. Oder unternimmt es nichts bzw. bleibt hinter der schon einmal verbal angedrohten Bombardierung der »Entscheidungszentren in Kiew« zurück – dann bestätigt es indirekt, dass die Krim irgendwie doch nicht so richtig russisches Territorium ist. Gleichzeitig ist der Angriff so dimensioniert worden, dass er das Kriterium der »Existenzgefährdung« aus der russischen Atomdoktrin nicht erfüllt: Denn die Brücke konnte ja schon nach zwölf Stunden teilweise wieder in Betrieb genommen werden.

Ebenso werden, um diesen Zusammenhang zu verdunkeln, alle Schleusen der Desinformation geöffnet. Zwei US-Leitmedien beschuldigen offen die Ukraine – soll heißen, die USA seien es nicht gewesen –, während die US-Regierung sagt, sie werde der Ukraine nicht vorschreiben, wo sie zu kämpfen habe – ihr also die Krim als Angriffsziel freigibt. Kiew umgekehrt prahlt erst vielsagend herum und behauptet dann, der Angriff sei eine Intrige des russischen Geheimdienstes gegen die eigene Armeeführung gewesen. Das Dickicht der Spekulationen über die Hintermänner des Angriffs ist genau das Terrain, auf dem dieser psychologische Krieg gerade geführt wird. Parallel zum richtigen und damit er weitergehen kann. »Wir« lassen uns doch nicht »abschrecken«.