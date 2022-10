Nationalistischer Scheinkampf

Christian Mang Teilnehmer der AfD-Kundgebung am Sonnabend in Berlin (8.10.2022)

Der Mann auf dem Lautsprecherwagen im hinteren Teil der AfD-Demonstration, die am Samstag nachmittag durch ziemlich menschenleere Straßen im Berliner Regierungsviertel zog, gab sich verzückt: So etwas habe er »seit 1989« nicht mehr gesehen, rief er aus, als dieser Teil der Demo auf dem Rückweg zum Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude in den nördlichen Teil der Wilhelmstraße einbog. Um dann unter Gejohle noch zu fragen: »Deutsche, seid ihr alle da? Deutschland, seid ihr da?« Anschließend dankte er der Polizei, die mit einer Fahrzeugsperre ein paar am Rande des Pariser Platzes versammelte Antifaschisten auf Abstand hielt, für den »guten Job«.

Sonderlich viele Demonstrationen kann der AfD-Einheizer mithin »seit 1989« nicht gesehen haben. Das gilt vermutlich immer noch für zahlreiche Leute, die in diesem Herbst zu den Veranstaltungen der rechten Partei kommen. Etwas mehr als 10.000 Menschen mögen es gewesen sein, die dem Aufruf der AfD gefolgt waren, um unter dem nationalistischen Motto »Unser Land zuerst« zu demonstrieren und Sprüche wie »Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unser Land verkauft«, wahlweise auch »… unser Land wegklaut« zu skandieren.

Teilnehmer waren mit Autos, Bussen und Zügen aus der ganzen Republik gekommen. Die AfD hat allerdings ersichtlich vor allem eigene Mitglieder und Teile jenes verfestigten Milieus mobilisieren können, das sich um die Partei herum gebildet hat – aber allem Anschein nach nur wenige Menschen darüber hinaus. Die Demonstration war nahezu uniform von AfD-Losungen und gleichmäßig verteilten AfD-Fähnchen und -Schildern geprägt.

Das ist beinahe überraschend, da erst am vergangenen Montag allein im thüringischen Gera, einer Stadt mit 90.000 Einwohnern, rund 10.000 Menschen an einer von rechts organisierten Kundgebung gegen die Außen- und Sozialpolitik der Bundesregierung teilgenommen hatten. Da nehmen sich 10.000 Demonstranten in einer Millionenstadt, die noch dazu überwiegend von auswärts angereist waren, dann doch etwas mager aus. Über die Gründe für diese »Schwäche« kann man derzeit nur spekulieren – denkbar ist, dass für viele Menschen, die von rechts ansprechbar sind, im Moment die Reise zu einer Demo nach Berlin nicht attraktiv ist, da viele Veranstaltungen vor der eigenen Haustür stattfinden.

Koparteichef Tino Chrupalla fasste zum Abschluss den aktuellen politischen Ansatz der AfD zusammen. Der Samstag sei »ein Auftakt« für die AfD-Kampagne im Herbst. Man kämpfe »für Freiheit, für Sicherheit, für Souveränität«. Auch er bedankte sich bei der Polizei. Anschließend wurde die Nationalhymne intoniert. In einer Mitteilung der Partei forderte Chrupalla »eine interessengeleitete Politik, von der alle profitieren«. Diese »deutschen Interessen« kürzen sich für die AfD den Reden der Parteiführer zufolge im Moment in der Hauptsache darauf zusammen, ein Ende der gegen Russland gerichteten Sanktionspolitik sowie eine Reparatur und Öffnung der Nord-Stream-Pipelines zu fordern. Sieht man von der damit verknüpften Polemik gegen die Grünen ab (Chrupalla: »Wir müssen nicht den Gaspreis bremsen, wir müssen die Grünen bremsen«), bietet die AfD ihrem Publikum im Moment nicht wesentlich mehr an.

Die Partei versucht also offensichtlich, mit einem nationalistischen Scheinkampf um die »deutsche Souveränität« durch den Herbst und den Winter zu kommen. Zu Beginn der Demo hatten sich unvermittelt einige Antifaschisten mit einem großen Banner vor den Block der »Jungen Alternative« gesetzt, auf dem stand: »Preisdeckel, Umverteilung, Vergesellschaftung, Solidarität … Alles, was es braucht, lehnt die AfD ab.« Das führte zu einem kurzen Gerangel und »Antifa nach Nordkorea«-Sprechchören, legte aber die offene Flanke der Partei elegant offen.

Linken Protest gegen die Regierung gab es am Sonnabend in Berlin auch. Die Stadtteilorganisation »Hände weg vom Wedding« hatte zusammen mit Bündnispartnern in dem Arbeiterstadtteil eine »Preise runter«-Demo organisiert. Einige hundert vorwiegend junge Leute kamen (abwesend war einmal mehr die hauptstädtische Linkspartei) und zogen mit Losungen wie »Scholz und Co. müssen weg, Krieg macht nur die Reichen fett« durch die Straßen. Gegen »die Reichen« war bei der AfD-Demo kein böses Wort gefallen.