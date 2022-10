Bejubelte Explosion

IMAGO/ZUMA Wire Pünktlich zur Explosion auf der Krim-Brücke präsentierte die ukrainische Post eine Sonderbriefmarke (Kiew, 8. Oktober)

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Brücke zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel Krim am frühen Sonnabend morgen ist weiterhin unklar, wer hinter der Aktion steht. Zwei wichtige US-Medien, die New York Times und die Washington Post, berichteten jeweils unter Berufung auf hochrangige ukrainische Regierungsvertreter, der Kiewer Geheimdienst SBU habe die Aktion zu verantworten. Eigentlich hätte sie schon einen Tag früher, zum 70. Geburtstag Wladimir Putins am 7. Oktober, durchgeführt werden sollen.

Die Ukraine änderte im Laufe des Wochenendes ihre Darstellung um 180 Grad. Am Sonnabend hatte Präsidentenberater Michailo Podoljak noch gepostet, die Explosion sei »erst der Anfang« gewesen, und »alles Gestohlene« müsse zurückgeholt sowie »alles Illegale zerstört« werden. Andrij Melnyk, Kiews scheidender Botschafter in der BRD, feierte auf Twitter unverhohlen und schrieb »Shaka laka boom boom. Die Befreiung der Krim beginnt. JETZT«. Später erklärte Podoljaks Kollege Olexsij Arestowitsch am Abend, die Explosion sei vom russischen Geheimdienst FSB selbst inszeniert worden. Ziel sei es gewesen, die russische Militärführung unter Druck zu setzen, um Leute des Geheimdienstes an die Spitze des Militärs zu setzen. Das Problem an der Darstellung ist, dass das Verteidigungsministerium bisher nur für die Abwehr von Angriffen auf die Brücke von See aus – also eine Situation, die am Sonnabend nicht vorlag – zuständig war, für den Schutz gegen Luftangriffe war die dem Innenministerium unterstehende Nationalgarde zuständig, und für die Sicherung des Landzugangs, die hier versagt hat, das Verkehrsministerium. Der FSB hatte damit ursprünglich nichts zu tun und wurde erst nach dem Anschlag durch einen Putin-Erlass federführend für die Gesamtverteidigung der Krim-Brücke.

IMAGO/UPI Photo Schwarzer Rauch steigt von der Brücke von Kertsch auf, die die Krim mit Russland verbindet

In Russland wurden inoffiziell auch Versionen verbreitet, wonach der Anschlag das Werk eines westlichen Geheimdienstes gewesen sein müsse: dafür spreche, dass die Explosion genau in dem Augenblick ausgelöst worden sei, als der Sprengstoff-Lkw auf der Höhe des mit Treibstoff beladenen Güterzugs war. Um das zu bewerkstelligen, brauche man Satellitenbilder in Realzeit, die die Ukraine nicht habe. Offiziell hat Russland sich mit Stellungnahmen zu dem Vorfall bisher zurückgehalten. Nur die Außenamtssprecherin Marija Sacharowa sagte, es zeige sich das »terroristische Wesen des ukrainischen Staates«. Der Geheimdienst der Ukraine selbst lehnte einen Kommentar ab. Dies werde »erst nach dem ukrai­nischen Endsieg« geschehen, sagte ein Sprecher dem regierungskritischen Portal Strana.news. Für eine Mitwisserschaft der ukrai­nischen Regierung spricht, dass noch am Samstag die ukrai­nische Post eine Sonderbriefmarke mit dem Motiv der explodierenden Brücke präsentierte.

Bei dem Anschlag waren am frühen Sonnabend morgen mindestens fünfMenschen getötet worden. Ein vom Festland kommender Sattelschlepper ging exakt in dem Augenblick in Flammen auf, als er auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Eisenbahnbrücke einen Treibstoff transportierenden Güterzug passierte. Sieben Waggons des Zugs wurden zerstört, und die Fahrbahn Richtung Krim stürzte auf einer Länge von etwa 250 Metern ein. Am Abend nahm die Eisenbahn den Verkehr wieder auf, und auf der Fahrbahn zum Festland wurden Pkw wieder durchgelassen. Lkw hingegen müssen bis auf weiteres die reaktivierten Fähren benutzen.