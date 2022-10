ZUMA Press/imago/Montage jW

Selbstbestimmung

Zu jW vom 1.–3.10.: »Regierungskrise in Katalonien«

Für den 1. Oktober hat die Unabhängigkeitsbewegung Zehntausende von Menschen nach Barcelona gerufen, um den Jahrestag des Selbstbestimmungsreferendums von 2017 zu feiern. Erst vor drei Wochen, am Katalonien-Tag, versammelte die Bewegung ebenfalls Hunderttausende von Menschen in derselben Stadt.

Das Referendum von 2017 folgte aus einer seit 2010 anhaltenden Forderung der Bevölkerung, die Madrid systematisch abgelehnt hatte. Als die katalanische Regierung beschloss, das Referendum einseitig abzuhalten, schickte der Staat 10.000 Polizisten, um dies zu verhindern. Dennoch wurde das Referendum abgehalten, und 90 Prozent von 2.286.217 Menschen (entspricht einer Wahlbeteiligung von 43 Prozent) stimmten für die Unabhängigkeit.

Danach versuchte die katalanische Regierung mit der spanischen Regierung zu verhandeln, doch diese lehnte ab und schaltete die Justiz ein, die neun Personen inhaftierte. Sie verbrachten fast vier Jahre im Gefängnis, bis der Europarat Druck ausgeübt hat und eine Begnadigung erwirkte. (…)

Im Moment versucht die spanische Regierung, den Konflikt zu ignorieren, und auch in Europa schaut man weg. – Aber die mächtigste soziale Bewegung in Europa zu ignorieren, ist unverantwortlich, denn eine solche Bewegung, die weiß, dass sie das Recht hat, sich gegen das ultranationalistische Spanien zu verteidigen, wird die Unabhängigkeit nicht wegen spanischer Zumutungen aufgeben.

Der militanteste Teil der Unabhängigkeitsbewegung weiß, dass er eine Lösung erzwingen muss, denn die derzeitige, inakzeptable Situation mit einer sozialdemokratischen und nationalistischen spanischen Regierung (PSOE und Podemos) wird sich noch verschlimmern, wenn der Ultranationalismus der Rechten (PP) und der extremen Rechten (Vox) gewinnt. Angesichts des fehlenden demokratischen Weges ist sich die Unabhängigkeitsbewegung darüber im klaren, dass sie einen friedlichen Aufstand von mehr als zwei Millionen Menschen organisieren muss, um den spanischen Staat zu überwältigen, der voraussichtlich mit viel Gewalt reagieren wird. Bevor dies geschieht, wäre es wünschenswert, dass Europa Spanien dazu zwingt, das Referendum über die Selbstbestimmung zu akzeptieren, um den Konflikt demokratisch zu lösen.

Jordi Oriola Folch, Barcelona (Spanien)

Demokratiedefizit

Zu jW vom 4.10.: »Neuer Name für den Teufel«

Dass die Rechtsextremen in Europa auf dem Vormarsch sind, verdanken sie nicht zuletzt einem »Demokratieverständnis«, das sich am allerbesten im System der EU verdeutlicht. Etwas antidemokratischeres als dieses Konstrukt, das weder Legitimität noch eine Basis in der Bevölkerung besitzt, gibt es wohl nicht. Wenn man den Menschen tagtäglich das Gefühl vermittelt, keinen Einfluss auf die Entscheidungen zu haben, die dort getroffen werden, dann ist das Resultat entweder Politikmüdigkeit in Form der politischen Verweigerung oder eben die Hinwendung zu populistischen Rattenfängern. Die Menschen haben zunehmend erkannt, dass die sich demokratisch nennenden Parteien in Westeuropa gegen ihre Interessen agieren. Wo kann man das derzeit besser erkennen als in Deutschland, wo politische Hasardeure an der Macht sind, die dabei sind, die wirtschaftliche Basis eines Landes ihrer kruden Ideologie zu opfern.

Erich Rainer Kral, Potsdam

Großeinkauf

Zu jW vom 5.10.: »Friedenstäubchen des Tages: Elon Musk«

Aufgrund seiner südafrikanischen Wurzeln ist der US-Bürger Elon Musk hin und wieder Thema in den hiesigen Medien. So kam es, dass ein Radiohörer den Ukrainern den »guten Rat« gab, Musk nicht zu sehr zu verärgern. Der käme nämlich schnell mal auf die Idee, die gesamte Ukraine zu kaufen. Also, Vorsicht, Mr. Melnyk, sonst heißt es »Fuck off«, Andy!

Detlev Reichel, Tshwane (Südafrika)

Mentalitätswandel

Zu jW vom 6.10.: »Permanente Auseinandersetzung«

Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), die »gerade erst bei den ›Munich Economic Debates‹ vom Ifo-Institut« war, fordert also explizit eine »konfrontative Politik«, statt einer »integrativen Friedenspolitik« und eines »Mentalitätswandels«. Wie schizophren ist das denn? – Haben wir doch nur eine Erde. – Vielen Dank an Sevim Dagdelen für diese Aufklärung. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt Claudia Major seit Beginn des Ukraine-Krieges immer häufiger eine Plattform in sämtlichen Talkshows, damit sie ihr Ziel erreichen kann. Jetzt übrigens auch noch die Süddeutsche Zeitung. Karl Lauterbach sagt, er sei nicht der »Psychotherapeut von Putin«? – Braucht unser Gesundheitsminister nicht auch dringend einen Therapeuten? Ach, ja, und sämtliche Denker, Soziologen und Psychologen sollen als »Flickschuster« unserer angeblich »sozialen Marktwirtschaft« – wie der im Artikel zitierte Philosoph Richard David Precht – endlich ausgedient haben? Wer immer noch laufen kann, sollte seinen Protest dagegen auf die Straße bringen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Ablenkungsmanöver

Zu jW vom 27.9.: »Scherben bringen Glück«

Ich bin irritiert, wie diese Weltkunstausstellung in den Medien pauschal abgekanzelt wurde. Den Künstlerinnen und Künstlern, die zur Documenta 15 angereist sind, wurde ein peinlicher Bärendienst erwiesen. Für mich als Besucher war es eher beeindruckend und ermutigend, wie basisdemokratischen Gruppenarbeiten zum großen Teil aus dem globalen Süden – gerade auch von Frauen – Raum gegeben wurde. Ich werde den Verdacht nicht los, dass die wiederholten Vorwürfe des Antisemitismus auch dazu dienten, von den eigentlich verhandelten Themen wie koloniale und unterdrückerische Strukturen, Ausgrenzung und Eurozentrismus abzulenken. Themen, die gerade auch etwas mit unserer eigenen europäischen Herrschaftsgeschichte bis in die Gegenwart zu tun haben. (…)

Friedrich Scherrer, Bremen