Mehr Coronainfektionen nach Oktoberfest

München. Wie stark beschleunigte das Oktoberfest die ohnehin anlaufende Coronaherbstwelle in Bayern? Auffällig beim Vergleich der Sieben-Tage-Inzidenzen ist derzeit eine Ballung um München herum, wo Anfang der Woche das Oktoberfest endete. Sowohl die Inzidenz der Stadt als auch die von drei der vier direkt angrenzenden Landkreisen liegen nun über 1.000, die des Landkreises München nur relativ knapp darunter. Schon in der zweiten Oktoberfestwoche waren die Zahlen in München sehr stark gestiegen. Zwar legen die Inzidenzen auch bundesweit merklich zu – zuletzt aber nur im Saarland noch stärker als in Bayern. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut mit 577,5 an. (dpa/jW)