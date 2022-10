Griechenland: Zahl toter Bootsflüchtlinge erhöht

Athen. Nach dem Untergang zweier Flüchtlingsboote in griechischen Gewässern hat sich die Zahl der Todesopfer auf 23 erhöht. Rund 30 weitere Menschen werden noch vermisst, wie die griechische Küstenwache am Freitag mitteilte. Das Unglück mit einem Segelboot ereignete sich am Donnerstag bei stürmischem Wetter vor Kythira, vor Lesbos im östlichen Mittelmeer sank ein Schlauchboot. Bis Donnerstag abend waren 18 Tote gemeldet worden. An Bord des Segelbootes hatten sich demnach rund 95 Menschen befunden, auf dem Schlauchboot etwa 40 Asylsuchende. (AFP/jW)