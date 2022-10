Zahl der Strom- und Gassperren 2021 gestiegen

Bonn. Schon vor dem starken Anstieg der Energiepreise hat die Zahl der Strom- und Gassperren wegen unbezahlter Rechnungen wieder zugenommen. Im vergangenen Jahr erhöhte sich die Zahl der Stromsperrungen in Deutschland um gut zwei Prozent auf rund 235.000, wie aus Zahlen für den neuen Monitoringbericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt hervorgeht, über die dpa am Freitag berichtete. Die Zahl der Gassperrungen erhöhte sich sogar um rund zwölf Prozent auf etwa 27.000. Damit waren etwa 0,4 Prozent aller Stromkunden und rund 0,2 Prozent aller Gaskunden von Lieferstopps betroffen. Die Daten lassen für den kommenden Winter das Schlimmste befürchten, erklärte der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Martin Schirdewan, am Freitag und verwies auf Großbritannien. Dort warnt der Gesundheitsdienst bereits vor Todesfällen wegen zu kalter Wohnungen. (dpa/jW)