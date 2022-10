Schnüffelei im Hotel

jW

Die härtesten Fans in der Kurve unterstützen ihren Verein bedingungslos. Ob Sieg oder Niederlage, Freude oder Enttäuschung: Stimmung wird gemacht. Auch in Zeiten der Pandemie war der Zusammenhalt groß, und man verlor dabei selbstverständlich nie den Blick auf die gegnerischen Fans im eigenen Stadion. Fanszenen haben ja schon immer gefordert, dass es genügend Tickets für den Gästeblock gibt. Erst durch den Gegner mit seinen Gesängen und Choreographien erhält der Begriff Stimmung schließlich seine wahre Bedeutung. Zumal wenn es sich um ein Europapokalspiel handelt und man europäische Fankultur im eigenen Gästeblock erleben kann.

Team Blau sieht das anders, ist wieder einmal Spielverderber. Zuletzt in Freiburg. Jeder Fan des örtlichen Sportklubs und jeder Gästefan, der einmal im Breisgau zu Gast war, weiß, dass die Freiburger Polizei häufig nicht sehr verhältnis- und rechtmäßig handelt. Im Vorfeld des Gastauftritts des FC Nantes in Freiburg (6.10.) war die Freiburger Polizei an die Geschäftsführung der Dehoga, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, mit der Bitte herangetreten, Informationen zu Buchungsanfragen durch französische Gästegruppen bereitzustellen. Die Geschäftsführung der Dehoga leitete die Anfrage an ihre Mitglieder weiter mit dem Hinweis, dem polizeilichen Verlangen bitte nachzukommen. Offensichtlich ging die Freiburger Polizei von einem Horrorszenario aus und bediente sich zumindest fragwürdiger juristischer Mittel.

Bei Fehlverhalten in den eigenen Reihen beruft sich die Polizei gern auf die Unschuldsvermutung. Mit dieser Aktion indes stellten die Freiburger Ordnungshüter die französischen Fans nicht bloß unter Generalverdacht, sondern begaben sich außerdem auf datenschutzrechtliches Glatteis. Weil Freiburg nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt liegt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass französische Staatsbürger, die nichts mit Fußball am Hut haben, ins Visier deutscher Ermittlungsbehörden geraten.

Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie weit sich die Polizei von rechtstaatlichen Prinzipien entfernt, wenn es um Fußballfans geht. Es wird Zeit, dass Team Blau abrüstet, damit ein gesünderes Verhältnis zu den Kurven entstehen kann.

»Sport frei!« vom Fananwalt.