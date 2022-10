Bayern: Verstärkte »Schleierfahndung«

München. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine deutlich verstärkte »Schleierfahndung« in den Grenzgebieten zu Tschechien und Österreich angeordnet. Sie soll ab diesem Freitag realisiert werden. Er begründete dies am Donnerstag in München damit, dass »mit einem weiteren Anstieg der unerlaubten Einreisen« zu rechnen sei. Alle Kontrollierten würden polizeilich überprüft. Die Bundespolizei nehme ebenfalls derartige Kontrollen im Grenzgebiet vor. (dpa/jW)