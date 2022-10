Klimaziel gekillt

Oliver Berg/dpa Die Braunkohlemeiler Neurath I und II in NRW zählen zu den größten CO2-Schleudern (16.8.2013)

Der zwischen der Ampelregierung und dem Energiekonzern RWE geschlossene »Kompromiss« zum Kohleausstieg wurde am Donnerstag von Umweltaktivisten und -verbänden heftig kritisiert, und das völlig zu Recht. Denn das, was Wirtschaftsminister Habeck als einen »guten Tag für den Klimaschutz« bezeichnet, ist in Wahrheit eine klimapolitische Bankrotterklärung der BRD.

Konkret sieht die Einigung vor, dass RWE den Kohleausstieg auf das Jahr 2030 vorzieht und dafür das Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier abbaggern darf. Zudem sollen zwei Kraftwerke, die bis Ende des Jahres abgeschaltet werden sollten, nun bis Ende März 2024 weiterlaufen. Warum das ein dreckiger Deal ist? Die Grünen behaupten, sie hätten dadurch erreicht, dass der Kohleausstieg in NRW um acht Jahre vorgezogen würde. Doch Fakt ist: Nur der Braunkohleausstieg wird vorgezogen, Steinkohle wird nach 2030 weiter verbrannt. Außerdem sollten die meisten Kraftwerke in der Region sowieso spätestens 2029 vom Netz gehen. Nur ein winziger Teil der Anlagen wird also tatsächlich früher abgeschaltet als ursprünglich geplant. Die Jubelmeldungen von Habeck und Co., man habe den Kohleausstieg in NRW beschleunigt, sind folglich nichts als eine Farce.

Der Preis für den Fake-Ausstieg ist immens. Die Regierungsparteien erklären, am Ende blieben dadurch 280 Millionen Tonnen Braunkohle im Boden. Im rheinischen Braunkohlerevier bei Lützerath, das nun abgebaggert werden soll, liegen aktuell noch etwa 570 Millionen Tonnen Kohle. Die Rechnung ist einfach: RWE darf noch 290 Millionen Tonnen verfeuern. Um ein auf Deutschland heruntergerechnetes Treibhausgasbudget einzuhalten, das einer Beschränkung der globalen Erhitzung auf maximal 1,5 Grad mit einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von 50 Prozent entspricht, dürften aus dem Tagebau allerdings nur noch 70 Millionen Tonnen Kohle verbrannt werden, so eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der Deal mit RWE bedeutet also, dass sich die BRD jetzt offiziell von den Pariser Klimazielen verabschiedet hat. Für den Energiekonzern werden aber fette Profite herausspringen.

Wer gegen diese Art grüner Politik in Lützerath demonstrieren will, dem droht die Staatsmacht mit schweren Konsequenzen. Wie Spiegel berichtet, hat die Polizei in NRW bereits angekündigt, ihre weitreichenden Befugnisse zu nutzen und gegebenenfalls Personen bis zu sieben Tage in Gewahrsam nehmen. Den Klimaaktivisten um Fridays for Future, die aller Erwartungen nach trotzdem vor Ort protestieren werden, sollten eines nicht vergessen: Der RWE-Deal wurde vor dem Hintergrund des Wirtschaftskriegs gegen Moskau geschlossen. Die Krieg-Frieden-Frage darf von der Klimabewegung also nicht wie bisher einfach ausgeblendet werden. Das Geschäft mit dem Töten ist und bleibt schließlich der Klimakiller Nummer eins.