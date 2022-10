Hauptsache, Einfluss bleibt

Ralph Tedy Erol /REUTERS Symbol der Verzweiflung: Ein Demonstrant am Montag in Port-au-Prince

Die Situation in Haiti spitzt sich von Tag zu Tag zu, doch die Weltöffentlichkeit nimmt so gut wie keine Notiz davon. Am Sonntag kündigten nach den Krankenhäusern und Supermärkten auch die Trinkwasserversorgungsunternehmen an, dass sie ihre Arbeit wegen Benzinmangels einstellen müssten. Am Dienstag (Ortszeit) meldete das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, dass das Wiederauftreten von Cholera nach drei Jahren ohne einen Fall die Gesundheit von 1,2 Millionen Kindern in der Hauptstadt Port-au-Prince bedrohe.

»Familien können keine Seife kaufen, um sich die Hände zu waschen, der Müll wird nicht abgeholt, die Krankenhäuser sind geschlossen oder können nicht arbeiten. All diese Faktoren haben Haiti mit Blick auf die Cholera zu einer Zeitbombe gemacht. Jetzt ist sie explodiert«, erklärte der für den Karibikstaat zuständige UNICEF-Vertreter Bruno Maes. Demnach gebe es bislang sieben bestätigte Todesfälle und fünf positiv auf Cholera getestete Personen, weitere 60 Verdachtsfälle würden untersucht. Die Krankheit wird durch unreines Wasser übertragen und löst akuten Durchfall aus, der bei Nichtbehandlung tödlich sein kann.

Wegen der prekären, durch 30 Prozent Inflation erschwerten Versorgungslage kommt es bereits seit dem 12. September zu Massendemonstrationen, auf denen vor allem Regierungschef Ariel Henry für die Situation verantwortlich gemacht wird. Der hatte zuvor die Subventionen für Benzin gestrichen, was zu einer exorbitanten Preissteigerung geführt hat. Dagegen gehen auch die Gangs vor, die noch am selben Tag das zentrale Treibstofflager in Port-au-Prince blockierten und es seither in ihrer Gewalt haben. Auch sie fordern den Abgang von Henry, bevor sie die Reserven wieder freigeben. Konkret handelt es sich nach Angaben der US-Agentur AP um rund zehn Millionen Gallonen Diesel und Benzin sowie 800.000 Gallonen Kerosin. Die UNO schätzt, dass die Gangs mittlerweile etwa 40 Prozent der Hauptstadt kontrollieren. Fünf »Operationen« der Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen, mit denen die Belagerung durchbrochen werden sollte, seien gescheitert, meldete die haitianische Tageszeitung Le Nouvelliste. Die Lebensmittellager sind derweil leer, da seit dem 13. September Häfen und Grenzen geschlossen sind.

Bei Protesten am Dienstag in der drittgrößten Stadt des Landes, Gonaïves, ging die Polizei mit Tränengas gegen die Demonstrierenden vor. Wie der französische Auslandssender RFI berichtete, seien russische Flaggen auf den Straßen aufgefallen, und die vom Korrespondenten vor Ort befragten Menschen gaben an, dass Henry seinen Posten schon längst geräumt hätte, würde er nicht von den USA unterstützt. Die Wut richtet sich gegen alles, was mit internationaler Einflussnahme auf die haitianische Gesellschaft verbunden wird: Mehrere Banken im ganzen Land wurden angegriffen und teilweise niedergebrannt, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken festgehalten wurde. Hinterlassen wurden Parolen wie »Nieder mit den USA«, wahlweise ergänzt mit dem Namen des Regierungschefs. Der Berufsverband der Banken kündigte am Wochenende ebenfalls unter Verweis auf den Treibstoffmangel an, seine Filialen nur noch an drei Tagen zu öffnen. Auch Einrichtungen von Nichtregierungsorganisationen, die nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 zu Tausenden ein dauerhaftes Auskommen in Haiti gefunden haben, waren Ziel von Angriffen und Plünderungen.

Schon die Einsetzung Henrys im vergangenen Jahr war nicht unwidersprochen geblieben. Nach dem Mord an Präsident Jovenel Moïse habe die sogenannte Kerngruppe einen alternativen Statthalter für ihre Interessen ausgewählt und an die Spitze des Staates gesetzt. Zur »Kerngruppe« gehören Sonderbeauftragte der UNO und der Organisation Amerikanischer Staaten sowie die Botschafter Brasiliens, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Spaniens, der USA und der EU. Gemäß einer am 24. September vom Außenminister Jean Victor Généus vor der UN-Generalsversammlung verlesenen Rede erklärte Henry zwar, dass er nicht den Wunsch habe, »länger als nötig an der Macht zu bleiben«. Die derzeitige Krise kommt dem Nichtgewählten dennoch zupass. So würden Wahlen erst abgehalten, »sobald es sicher ist«. Bis dahin kann es noch dauern.