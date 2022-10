Mehr als »Klein-Klein«

Florian Boillot Die »Berliner Ärzt:inneninitiative« wurde an diesem Streikmittwoch offiziell gegründet

Der Applaus war ihr sicher. Im Mai hätte sie bei der Charité gekündigt, weil es nicht mehr anders ging. Überstunden aufzuschreiben oder den Arbeitsbereich zu wechseln halfen nicht weiter. Die Arbeitsbedingungen waren überall schlecht, sagt eine Rednerin auf der Kundgebung der Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité am Mittwoch morgen auf dem Robert-Koch-Platz. Kollegen seien sogar neidisch gewesen, weil sie den »Absprung geschafft hatte«. Nicht nur für sie gehe es in dieser Auseinandersetzung um mehr als das »Klein-Klein« eines Tarifvertrags.

Es war der erste Streik der Ärzte an der Charité seit mehr als 15 Jahren, und etwa 1.000 Ärztinnen und Ärzte beteiligten sich. Hintergrund ist die Auseinandersetzung um einen neuen Haustarifvertrag an der Berliner Klinik, in deren Rahmen der Marburger Bund für die insgesamt 2.700 Ärztinnen und Ärzte unter anderem verlässliche Ruhezeiten, weniger Belastung und 6,9 Prozent mehr Gehalt fordert.

Tatsächlich geht es aber um mehr. Das machte die »Berliner Ärzt:inneninitiative«, die den Streik, die Kundgebung und anschließende Demonstration wesentlich organisiert hat, deutlich. »Uns geht es zum Beispiel um eine Reform des Fallpauschalensystems«, sagte Julian Gabrysch, Assistenzarzt im dritten Jahr, am Mittwoch gegenüber jW. Das Prinzip eines »hohen Durchsatzes bei geringen Liegezeiten« müsse abgeschafft werden. Was die Bundesregierung derzeit an Reformen plant, seien nur kleine Pflaster und wären mitnichten ein Abschied von der Ökonomisierung im Gesundheitsbereich.

Als Beispiel nannte Gabrysch die Vorhaltepauschalen für Kinderkliniken. Vorhaltekosten sehen die Finanzierung über Fallpauschalen nicht vor. Weil in der Kinderklinik praktisch alles ein Notfall und nicht geplant ist, stehen sie finanziell bislang mit am schlechtesten da. Nun soll es ähnlich wie in der Coronapandemie Zuzahlungen für leere Betten geben. In der geplanten Klinikreduktion im Rahmen der Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen etwa sieht Gabrysch einen Hebel zur weiteren Monopolbildung.

Die »Berliner Ärzt:inneninitiative« wurde in den letzten neun Monaten »aus dem Boden gestampft« und an diesem Streikmittwoch offiziell gegründet. Der Marburger Bund setze mehr auf Gremienarbeit, so Gabrysch. »Dafür haben wir bei einer 80-Stunden-Woche keine Zeit.« Die Initiative wolle Druck von unten machen und habe nach eigenen Angaben den Zuspruch von 80 bis 90 Prozent der Ärzteschaft. Sie eint, dass sie die Arbeitsbedingungen mitbestimmen wollen, um sie erträglicher zu gestalten.

Laut einer Umfrage des Marburger Bundes unter 8.500 Mitgliedern überlegt ein Viertel der Ärzte den Beruf zu wechseln. Auch Medizinstudentin Annika, die derzeit ihr praktisches Jahr an der Charité macht, bekam viel Applaus, als sie auf der Bühne laut darüber nachdachte, was sie wohl mit einem abgeschlossenen Medizinstudium noch anfangen könnte. Annika, die gerade ihr praktisches Jahr an der Charité macht, wollte ihren vollen Namen nicht nennen, »weil sie eigentlich nicht hier sein« dürfte.

Die Charité gilt als renommiert – es ist die größte Universitätsklinik in Europa. Die Lehre aber sei alles andere als das, sagte Annika von der Bühne aus zu den Streikenden. In einem halben Jahr sei sie Ärztin, doch in ihrem praktischen Jahr habe sie bisher vor allem Blut abgenommen, Pflaster gewechselt, Haken gehalten und auch mal Zugänge gelegt. Offiziell würden die Studierenden »on-top« geführt – als zusätzliche Belastung. Tatsächlich geht nichts ohne sie. Am Ende falle die Lehre hinten runter, berichtet die Studentin. Sie arbeiten Vollzeit und bekommen nicht einmal Geld dafür. Das könnten die Kliniken unterschiedlich regeln, sagte ein Medizinstudent, der ebenfalls gerade im praktischen Jahr ist, am Rande der Kundgebung gegenüber jW. »An der Charité gibt es nichts«. Wie er über die Runden komme? »Bafög, Eltern, den Studientag nutzen, um Geld zu verdienen.«