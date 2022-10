Scheuer wiegelt ab

Peter Kneffel/dpa Wie immer nichts falsch gemacht: Andreas Scheuer am Mittwoch im Landtag

Gleich zwei prominente CSU-Mitglieder haben am Mittwoch im Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags zu den Maskendeals während der Coronapandemie aussagen müssen: Zuerst am Nachmittag Exverkehrsminister Andreas Scheuer, der nicht das erste Mal mit einem Untersuchungsausschuss zu tun hat, und am Abend nach jW-Redaktionsschluss Karin Baumüller-Söder, Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten, eine einflussreiche Unternehmerin.

Bei dem an Scheuer gerichteten Vorwurf geht es um die Vermittlung einer niederbayerischen Firma an die bayerische Staatsregierung. Per Kurznachrichtendienst Twitter verteidigte er das Vorgehen als notwendig, um die fehlende Schutzausrüstung in der Pandemie zu besorgen. Wiederholt verwies der CSU-Politiker darauf, keine Provision dafür bekommen zu haben. Im Ausschuss betonte Scheuer am Mittwoch: »Ich würde alles genauso wieder machen.« Zwar kam das von ihm vermittelte Geschäft am Ende zustande, allerdings musste ein Teil der gelieferten Masken wegen mangelhafter Qualität ausgetauscht werden.

Die Opposition fordert Aufklärung, insbesondere weil Regierungschef Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Scheuer den »Passau-Deal« gegen »alle fachlichen Bedenken aus dem Gesundheitsministerium durchgedrückt haben«, wie der FDP-Abgeordnete Helmut Kaltenhauser, selbst Mitglied des Untersuchungsausschusses, auf Twitter schrieb. Im Raum steht zudem der Vorwurf der Vorzugsbehandlung, auch wegen einer SMS, die Söder laut der Nachrichtenagentur dpa vom Mittwoch damals geschrieben haben soll. »Müsst ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren!« zitierte dpa unter Verweis auf eine interne E-Mail aus dem Gesundheitsministerium.

Ein ähnlicher Vorwurf richtet sich gegen Karin Baumüller-Söder. Zusammen mit ihrem Bruder ist sie Eigentümerin der Baumüller-Gruppe. Der in Nürnberg ansässige Hersteller von Antriebs- und Automatisierungssystemen habe im April 2020, also zu Beginn der Pandemie, der bayerischen Staatsregierung angeboten, etwa 16 Millionen Schutzmasken für mehr als 28 Millionen Euro zu beschaffen. Letztlich wurde das Angebot wegen fehlender Eignungszertifikate vom zuständigen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelkontrolle abgelehnt. Das Angebot der Baumüller-Gruppe kam nur einen Tag nach Söders Regierungserklärung zur Einführung der Maskenpflicht im Handel sowie im öffentlichen Nahverkehr.

Der seit Januar amtierende Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erkannte darin kein Problem. Schließlich habe es viele Angebote in diesem Zeitraum gegeben von Firmen mit Kontakten nach China. Anlässlich einer Sitzung des Untersuchungsausschusses im April konterte Florian von Brunn, Landeschef der Bayern-SPD, allerdings, dass es einen enormen Interessenkonflikt gebe, wenn die Familie des Ministerpräsidenten mit dessen Regierung Geschäfte mache. Es müsse untersucht werden, ob Karin Baumüller-Söder Einfluss auf die Geschäfte genommen habe.

Im Dezember 2021 hatte der Untersuchungsausschuss in einer konstituierenden Sitzung seine Arbeit aufgenommen. Dort wurde unter anderem der ehemalige CSU-Abgeordnete Alfred Sauter in den Blick genommen. Er und sein Parteikollege Georg Nüßlein vermittelten für Provisionen in Millionenhöhe Maskendeals. Der Bundesgerichtshof sprach dieses Jahr zwar beide Abgeordnete vom Versuch der Bestechung frei. Am Ende bleibt das Zerwürfnis mit der eigenen Partei und der Flurschaden für die CSU.